International Society for Technology in Education Live 2022

Sociedade Internacional para Tecnologia na Educação ao Vivo 2022
26 – 29 de junho de 2022
A Splashtop está entusiasmada por patrocinar o ISTELive 22 este ano!
A Splashtop está entusiasmada por patrocinar o ISTELive 22 este ano! A nossa equipa irá apresentar as nossas soluções de acesso remoto a laboratórios para estudantes, professores e funcionários, permitindo-lhes aceder remotamente aos computadores da escola no campus. As equipas de TI da educação estarão interessadas nas soluções de suporte remoto da Splashtop que podem ser usadas para proporcionar assistência remota a estudantes, professores e funcionários (acessando os seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto estão a aprender ou a ensinar em casa. Os professores vão estar interessados no Mirroring360 Pro para espelhamento e partilha de ecrã na sala de aula.