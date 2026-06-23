A Splashtop está entusiasmada por patrocinar o ISTE pela quarta vez!
A Splashtop está entusiasmada por patrocinar a ISTE pela quarta vez! Nossa equipa irá mostrar as nossas soluções de acesso remoto a laboratórios para estudantes, corpo docente e funcionários, permitindo-lhes aceder remotamente aos computadores escolares no campus. As equipas de TI da educação estarão interessadas nas soluções de assistência remota Splashtop que podem ser usadas para fornecer assistência remota a estudantes, corpo docente e membros da equipe (acessando seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto aprendem ou ensinam de casa.
Os professores ficarão interessados em Mirroring360 Pro para espelhamento de ecrã e partilha de ecrã na sala de aula.