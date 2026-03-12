ISTE20 Ao Vivo
30 de Novembro — 4 de Dezembro de 2020 — Online
A Splashtop está animada em patrocinar a ISTE pela terceira vez!
A Splashtop está animada em patrocinar a ISTE pela terceira vez! Quer você esteja aprendendo remotamente, em sala de aula ou aprendendo híbrido, você encontrará soluções atraentes de acesso remoto e em sala de aula da Splashtop. As nossas soluções de acesso remoto para ensino de acesso remoto a laboratório permitem o acesso a computadores de laboratório escolar, bem como soluções de acesso remoto para professores e funcionários terem acesso aos computadores escolares. As equipes de TI educacional estarão interessadas nas soluções Splashtop Remote Support que podem ser usadas para fornecer assistência remota a alunos, professores e funcionários (acessando seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto eles estão aprendendo ou ensinando em casa.
Os professores estarão interessados no Mirroring360 Pro para espelhamento e compartilhamento de tela na sala de aula.
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