Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Digital automation concept with interconnected PSA technology icons.

IBEX India

7 - 8 de abril — Mumbai, India

Saiba maisRegistro de Eventos

Encontre a Splashtop em IBEX India

A Splashtop, em parceria com a Accelty Techsolutions, irá participar na IBEX India entre 7 e 8 de abril de 2026 no Jio World Convention Centre, Mumbai. Visite-nos no Stand A116 para saber como as nossas soluções de acesso remoto seguro, suporte remoto e segurança de endpoints ajudam as instituições financeiras a fortalecer a cibersegurança, otimizar as operações de TI e apoiar iniciativas de transformação digital. Estamos ansiosos para nos conectar com profissionais bancários indianos e sul-asiáticos que buscam tecnologias inovadoras para oferecer experiências bancárias seguras e sem falhas.