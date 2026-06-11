Encontre a Splashtop em IBEX India
A Splashtop, em parceria com a Accelty Techsolutions, irá participar na IBEX India entre 7 e 8 de abril de 2026 no Jio World Convention Centre, Mumbai. Visite-nos no Stand A116 para saber como as nossas soluções de acesso remoto seguro, suporte remoto e segurança de endpoints ajudam as instituições financeiras a fortalecer a cibersegurança, otimizar as operações de TI e apoiar iniciativas de transformação digital. Estamos ansiosos para nos conectar com profissionais bancários indianos e sul-asiáticos que buscam tecnologias inovadoras para oferecer experiências bancárias seguras e sem falhas.