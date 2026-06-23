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GITEX AI ASIA 2026

9-10 de abril — Singapore

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A Splashtop estará presente em GITEX AI Asia nos dias 9 e 10 de abril em Marina Bay Sands, Nível 1. Visite-nos no Stand HB-B76 para saber como permitimos que as organizações gerenciem e suportem ambientes de trabalho distribuídos de forma segura. Estaremos a apresentar as nossas soluções de acesso remoto seguro, capacidades de suporte de TI remoto, e ferramentas avançadas de gestão e segurança de endpoints, concebidas para ajudar as empresas a melhorar a eficiência operacional enquanto mantêm elevados padrões de cibersegurança.