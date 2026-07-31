Tirar o máximo partido de Splashtop AEM
Quer esteja a avaliar o Splashtop AEM ou a procurar tirar mais partido da sua implementação, descubra formas práticas de automatizar tarefas de TI de rotina, melhorar a visibilidade dos endpoints e simplificar a gestão de endpoints.
Data: 2 de setembro de 2026
Hora: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT
Duração: 30 minutos
Descrição: Gerir endpoints não deve consumir tempo nem ser reativo.
Junte-se à nossa equipa de produto para uma demonstração ao vivo de Splashtop AEM e descubra como as equipas de TI estão a usar a automação para reduzir tarefas repetitivas, melhorar a saúde dos endpoints e obter maior visibilidade em todos os seus ambientes.
Através de casos de uso práticos e fluxos de trabalho do mundo real, vai descobrir como o Splashtop AEM pode ajudar a simplificar a gestão diária de endpoints — quer esteja a explorá-lo pela primeira vez, quer procure tirar ainda mais partido das suas capacidades.
O que vai aprender
Automatize tarefas de TI repetitivas incluindo aplicação de patches, atualizações e manutenção de rotina.
Identifique e resolva proativamente problemas nos endpoints com monitorização do estado e alertas.
Melhore a visibilidade em todo o seu ambiente para gerir melhor os dispositivos em escala.
Veja fluxos de trabalho do mundo real que ajudam as equipas de TI a poupar tempo e a trabalhar com mais eficiência.
Saiba como o Splashtop AEM complementa o suporte remoto para criar uma solução de gestão de endpoints mais completa.
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