Da embalagem manual à agentic packaging: simplifique a implementação de aplicações com o Microsoft Intune
Data: 14 de outubro de 2026
Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duração: 30 minutos
O empacotamento de aplicações não deve atrasar a implementação de software. No entanto, para muitas equipas de Microsoft Intune, empacotar, testar e resolver problemas de aplicações continua a exigir horas de trabalho manual. As atualizações atrasadas prolongam a janela de exposição a vulnerabilidades críticas, aumentando o risco de segurança.
Junte-se ao Microsoft MVP Maxime Guillemin e ao Head of Product da Splashtop Brandon Shopp para descobrir como a IA e os fluxos de trabalho agênticos estão a simplificar o empacotamento de aplicações e a ajudar as equipas de TI a dedicar menos tempo a trabalho repetitivo e manual.
Veja como as abordagens emergentes à empacotamento de aplicações podem reduzir o esforço manual, minimizar erros de empacotamento e corrigir vulnerabilidades mais rapidamente.
O que vai aprender:
Como a IA e os fluxos de trabalho agênticos estão a simplificar o empacotamento de aplicações e a melhorar o tempo de correção.
Como uma abordagem mais automatizada pode complementar os seus fluxos de trabalho do Microsoft Intune e reforçar a sua postura de segurança.
Formas práticas de reduzir o esforço e os erros no empacotamento, incluindo uma demonstração do empacotamento agentic em ação
Veja como é a próxima geração de empacotamento de aplicações — e quanto tempo a sua equipa de TI pode recuperar.