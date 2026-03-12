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Freshworks Refresh

27 a 28 de outubro de 2020 — Evento Virtual Online

Integração Splashtop-Freshservice

A Splashtop está muito animada para exibir no Freshworks Refresh novamente este ano!

A Splashtop está muito entusiasmada por estar novamente a expor na Freshworks Refresh este ano! A nossa equipa está ansiosa por destacar a integração do Splashtop Remote Support com a Freshworks, que permite aos técnicos do Freshdesk e Freshservice iniciar uma sessão remota diretamente do ticket. Com o Splashtop Remote Support, os profissionais de TI podem aceder remotamente aos dispositivos dos utilizadores finais sob demanda, solucionar e resolver problemas rapidamente.

Integração Splashtop-Freshservice | Integração Splashtop-Freshdesk