Experience IT da Freshworks
26 de março de 2020 – Evento Online Global
Junte-se a nós no Experience IT, uma série de entrevistas em vídeo, com entrevistas sob demanda com importantes praticantes de ITSM.
Junte-se a nós no Experience IT, uma série de entrevistas em vídeo, apresentando entrevistas sob demanda com os principais profissionais de ITSM. O evento online cobre três temas—Essenciais da Estratégia de TI, Humanização da TI e Libertação da Produtividade da TI—e está disponível para si sem custo algum. Phil Sheu, Co-Fundador e CTO do Splashtop, irá falar-nos sobre a criação de uma experiência de serviço omni-canal para clientes e como a sua equipa o faz.
Integração Freshdesk | Integração Freshservice | Suporte Remoto Splashtop