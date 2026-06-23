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Lady remotely accessing her school computer

Conferência sobre o Futuro da Tecnologia na Educação 2023

23 – 26 de janeiro de 2023

Saiba mais

Visita-nos no Stand #1910

A nossa equipa irá partilhar como os alunos e membros do corpo docente usam Splashtop para aceder remotamente a computadores de laboratório e como as equipas de TI podem suportar remotamente os professores e alunos utilizando qualquer dispositivo, em múltiplas localizações, de forma fácil e eficaz. 

Também vamos realizar uma sessão na terça-feira, 24 de janeiro, às 14:30 no IT Theater. Junte-se ao Gestor da Equipa de Suporte da Splashtop Fady Awada para a sua palestra sobre Como as Equipas de TI na Educação Podem Fornecer Melhor Suporte Remoto a Qualquer Hora e em Qualquer Lugar