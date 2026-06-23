Visita-nos no Stand #1910
A nossa equipa irá partilhar como os alunos e membros do corpo docente usam Splashtop para aceder remotamente a computadores de laboratório e como as equipas de TI podem suportar remotamente os professores e alunos utilizando qualquer dispositivo, em múltiplas localizações, de forma fácil e eficaz.
Também vamos realizar uma sessão na terça-feira, 24 de janeiro, às 14:30 no IT Theater. Junte-se ao Gestor da Equipa de Suporte da Splashtop Fady Awada para a sua palestra sobre Como as Equipas de TI na Educação Podem Fornecer Melhor Suporte Remoto a Qualquer Hora e em Qualquer Lugar.