Garantir operações de TI seguras com Splashtop Enterprise
Data: 2 de setembro de 2026
Hora: 14:00〜14:20 JST
Duração: 20 minutos
Porque não dedicar 20 minutos a rever a gestão e a segurança do Splashtop?
À medida que a utilização do Splashtop se expande, os principais desafios deixam de ser simplesmente estabelecer "ligações" e passam a ser garantir uma "gestão e controlo" eficazes.
Neste webinar, vamos demonstrar como escalar o seu ambiente Splashtop existente de forma segura e eficiente com o Splashtop Enterprise. Vamos apresentar funcionalidades principais — como integração SSO/SAML, restrições de tempo de acesso, controlo granular sobre funções e permissões, marca de água, registo de atividades e gravação de sessões — utilizando a consola de gestão real. Também vamos apresentar capacidades de gestão de endpoints através de AEM (Autonomous Endpoint Management).
Esta é uma excelente oportunidade para atualizar para a edição Enterprise com uma tarifa com desconto. Registe-se agora.
Objetivos de aprendizagem:
Desafios de gestão e segurança associados à expansão da utilização do Splashtop
Simplificação da gestão da autenticação através da integração SSO/SAML
Garantir operações de acesso remoto seguras através do controlo dos períodos de acesso
Controlo de funções e permissões através de definições granulares
Reforço da segurança com marca de água, registo de atividades e gravação de sessões
Gestão de endpoints, patches e software com AEM