EduTech 2023
5 de outubro de 2023 | Londres
Bounce Old Street - 241 Old St, Londres EC1V 9EY, Reino Unido
12:00 - 15:00 BST
EduTech é o primeiro evento da Splashtop, concebido especificamente para profissionais de TI que promovem a segurança e a inovação no ensino superior.
A Splashtop reunirá um grupo diversificado e influente de líderes de EdTech, para um evento de networking onde poderá expandir conhecimentos e obter insights valiosos de colegas na comunidade de ensino superior.
Junte-se a nós e a um painel de especialistas enquanto abordamos tópicos-chave e desafios modernos de EdTech, partilhamos insights da nossa pesquisa mais recente e discutimos as tendências mais quentes em tecnologia educacional.
Além disso, aprenda a maximizar a postura de segurança da sua instituição numa sessão interativa com Roy Chua, líder internacional em segurança e fundador da AvidThink.
Não perca esta oportunidade de fazer parte de uma experiência envolvente e enriquecedora que revolucionará a sua abordagem à educação e segurança.