EDUCAÇÃO
25 – 28 de outubro de 2022
A Splashtop vai apresentar as nossas soluções de acesso remoto para a educação
A Splashtop estará a mostrar as nossas soluções de acesso remoto para educação acesso remoto a laboratórios para permitir o acesso aos computadores dos laboratórios escolares, bem como soluções de acesso remoto para que o corpo docente e o pessoal acedam aos computadores escolares. As equipas de TI na educação estarão interessadas nas soluções de suporte remoto Splashtop, que podem ser usadas para fornecer assistência remota a estudantes, professores e funcionários (acessando os computadores, tablets e Chromebooks deles) enquanto estão a aprender ou ensinar a partir de casa. Os professores vão se interessar pelo Mirroring360 Pro para espelhar e compartilhar telas na sala de aula.
EDUCAUSE | Acesso Remoto a Laboratório | Todas as Soluções Educativas Splashtop – remotas e em sala de aula