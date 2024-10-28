A Splashtop irá apresentar as nossas soluções de acesso remoto para acesso remoto a laboratórios educativos!
A Splashtop estará a mostrar as nossas soluções de acesso remoto para educação acesso remoto a laboratórios para permitir o acesso aos computadores dos laboratórios escolares, bem como soluções de acesso remoto para que o corpo docente e o pessoal acedam aos computadores escolares. As equipas de TI da educação estarão interessadas nas soluções de apoio remoto da Splashtop, que podem ser usadas para prestar assistência remota a estudantes, docentes e funcionários (acessando os seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto aprendem ou ensinam a partir de casa.
Os professores estarão interessados no Mirroring360 Pro para espelhamento de ecrã e partilha de ecrãs na sala de aula.
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