Encontre a Splashtop em CyberSec India Expo
A Splashtop, em parceria com Accelty Techsolutions, estará presente na CyberSec India Expo nos dias 23–24 de abril de 2026, no Bombay Exhibition Centre, Mumbai. Visite-nos no Stand C201 para saber como o nosso acesso remoto seguro, suporte remoto de TI e soluções avançadas de segurança de endpoints ajudam as organizações a reforçar a ciber-resiliência e a proteger sistemas críticos. Como a Expo deste ano destaca tecnologias de cibersegurança de próxima geração, a nossa equipa estará disponível para discutir abordagens práticas para reforçar a segurança, melhorar a eficiência operacional e apoiar as necessidades em evolução das infraestruturas digitais.