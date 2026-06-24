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Destaque do cliente: como a Nubeseg expandiu o suporte remoto seguro e a segurança de endpoints com a Splashtop

Data: 26 de agosto de 2026 

Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT  

Duração: 30 minutos  

Descrição: À medida que os fornecedores de serviços geridos crescem, fornecer suporte remoto seguro, fiável e eficiente torna-se cada vez mais complexo.

Junte-se a nós para um webinar exclusivo de destaque de cliente com a Nubeseg SRL, um MSP focado em cibersegurança que apoia organizações em várias regiões com serviços de segurança geridos, proteção de endpoints, segurança na cloud e acesso remoto seguro.

Nesta conversa ao vivo, Ramiro Hercilla partilha como a Nubeseg substituiu ferramentas fragmentadas de suporte remoto por Splashtop Enterprise e Autonomous Endpoint Management (AEM) para simplificar as operações, melhorar a visibilidade, reforçar a segurança e expandir o suporte sem aumentar a equipa.

Durante esta sessão, vai ouvir como a Nubeseg:

  • Passou da gestão de TI reativa para operações de endpoint proativas

  • Melhoria do desempenho e da visibilidade do suporte remoto em mais de 1.400 dispositivos

  • Redução das tarefas manuais de aplicação de patches e atualizações através da automatização

  • Permitiu um trabalho remoto seguro e uma resolução de problemas mais rápida

  • Simplificou a gestão de tickets e os fluxos de trabalho de suporte com o Service Desk

  • Expandiu-se para novas cidades e mercados sem aumentar a equipa de suporte

  • Obteve controlos de segurança mais robustos e relatórios prontos para auditoria

Saiba como a Nubeseg utiliza o Splashtop para melhorar a eficiência operacional, reforçar a segurança dos endpoints e apoiar o crescimento do negócio.