Destaque do cliente: como a Nubeseg expandiu o suporte remoto seguro e a segurança de endpoints com a Splashtop
Data: 26 de agosto de 2026
Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duração: 30 minutos
Descrição: À medida que os fornecedores de serviços geridos crescem, fornecer suporte remoto seguro, fiável e eficiente torna-se cada vez mais complexo.
Junte-se a nós para um webinar exclusivo de destaque de cliente com a Nubeseg SRL, um MSP focado em cibersegurança que apoia organizações em várias regiões com serviços de segurança geridos, proteção de endpoints, segurança na cloud e acesso remoto seguro.
Nesta conversa ao vivo, Ramiro Hercilla partilha como a Nubeseg substituiu ferramentas fragmentadas de suporte remoto por Splashtop Enterprise e Autonomous Endpoint Management (AEM) para simplificar as operações, melhorar a visibilidade, reforçar a segurança e expandir o suporte sem aumentar a equipa.
Durante esta sessão, vai ouvir como a Nubeseg:
Passou da gestão de TI reativa para operações de endpoint proativas
Melhoria do desempenho e da visibilidade do suporte remoto em mais de 1.400 dispositivos
Redução das tarefas manuais de aplicação de patches e atualizações através da automatização
Permitiu um trabalho remoto seguro e uma resolução de problemas mais rápida
Simplificou a gestão de tickets e os fluxos de trabalho de suporte com o Service Desk
Expandiu-se para novas cidades e mercados sem aumentar a equipa de suporte
Obteve controlos de segurança mais robustos e relatórios prontos para auditoria
Saiba como a Nubeseg utiliza o Splashtop para melhorar a eficiência operacional, reforçar a segurança dos endpoints e apoiar o crescimento do negócio.