Conferência Anual CITE 2026
17 - 19 de novembro – Anaheim, CA
Conheça a Foxpass no Stand da Splashtop no CITE 2026
Junte-se a nós na Conferência CITE de 2026 na Califórnia (Estande #314)! Foxpass, parte do portfólio de acesso seguro e identidade da Splashtop, irá mostrar como o Cloud RADIUS ajuda os líderes de TI do K–12 a proteger o acesso à rede Wi-Fi com autenticação sem senha, baseada em certificados e autenticação baseada no utilizador. Descubra como Foxpass torna simples proteger redes escolares, otimizar o acesso de estudantes e funcionários e fortalecer a segurança de confiança zero enquanto reduz as despesas de TI.
Visite o stand da Foxpass/Splashtop para saber como podemos ajudar o seu distrito a melhorar a segurança e simplificar a gestão de acesso à rede.