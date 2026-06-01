Conferência Anual CITE 2025
17 - 19 de Novembro — Sacramento, CA
Encontra-te com a Foxpass no Stand da Splashtop na CITE 2025
Junta-te a nós na Conferência de Tecnologia da Informação na Educação da Califórnia (CITE) 2025! A Foxpass, parte do portfólio de acesso seguro e identidade da Splashtop, irá demonstrar como o Cloud RADIUS ajuda os líderes de TI do ensino K–12 a proteger o acesso Wi-Fi e de rede com autenticação sem palavra-passe, baseada em certificados e autenticação baseada em utilizadores. Descubre como a Foxpass torna fácil proteger as redes escolares, simplificar o acesso de estudantes e funcionários, e reforçar a segurança de confiança zero enquanto reduz a sobrecarga de TI.
Passe no stand da Foxpass/Splashtop para saber como podemos ajudar o seu distrito a melhorar a segurança e simplificar a gestão de acesso à rede.