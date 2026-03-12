Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
The Splashtop logo appears centered on a dark blue background, surrounded by a pattern of small, evenly spaced dots along the borders.

Mesa Redonda sobre Liderança e TI com CIO VISIONS

4 a 8 de abril de 2022 — Conferência Virtual Online

CIO VISIONS Cúpula Virtual de TI e Liderança, Reino Unido

A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento exclusivo da Quartz, Encontro Virtual de Liderança e TI da CIO VISIONS.

A Splashtop está animada por patrocinar o exclusivo Evento da Quartz CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit. Haverá apresentações de líderes focadas em transformação digital, estratégia de nuvem, gerenciamento de dados, inteligência artificial e liderança e treinamento de TI.

Cimeira virtual de liderança e TI da CIO VISIONS, Reino Unido | Soluções Splashtop para TI