Cimeira Online de Cibersegurança ChannelPro
6 de abril de 2022 – Evento Virtual Online
A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Cimeira Online de Cibersegurança da ChannelPro deste ano.
A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Cimeira Online de Cibersegurança do ChannelPro deste ano. A nossa equipa apresentará Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para ajudar os MSPs e profissionais de TI a crescer juntamente com o nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades, como revender acesso remoto, configurar uma plataforma de suporte remoto no local, gerir o antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.
ChannelPro Events | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS