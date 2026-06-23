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Cimeira Online de Cibersegurança ChannelPro

6 de abril de 2022 – Evento Virtual Online

Eventos ChannelPro

A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Cimeira Online de Cibersegurança da ChannelPro deste ano.

A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Cimeira Online de Cibersegurança do ChannelPro deste ano. A nossa equipa apresentará Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para ajudar os MSPs e profissionais de TI a crescer juntamente com o nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades, como revender acesso remoto, configurar uma plataforma de suporte remoto no local, gerir o antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.

ChannelPro Events | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS