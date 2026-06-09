Bett UK 2022: Exposição de Educação & EdTech
23 – 25 de março de 2022 – ExCeL Londres, Reino Unido
Conheça a equipa Splashtop pessoalmente no Bett UK no stand da Dutch EdTech e descubra mais sobre as últimas tendências de aprendizagem híbrida e o impacto das novas tecnologias e oportunidades emergentes na educação.
Conhece a equipa da Splashtop pessoalmente na Bett UK @Dutch EdTech booth e descobre mais sobre as últimas tendências de aprendizagem híbrida e o impacto das novas tecnologias e oportunidades emergentes na educação. A nossa equipa está ansiosa para apresentar Splashtop Enterprise for Remote Labs, a melhor solução para instituições de ensino para proporcionar acesso remoto aos computadores dos laboratórios em horários programados e permitir que a TI dê suporte remoto a dispositivos de docentes e estudantes.