A Splashtop tem o prazer de estar a expor no Adobe MAX pela primeira vez como parceiro de Vídeo e Áudio da Adobe!
A Splashtop está entusiasmada por estar presente na Adobe MAX pela primeira vez como Parceiro de Vídeo e Áudio da Adobe! A Splashtop vai apresentar a nossa popular solução Splashtop Business Access que te permite aceder remotamente ao teu computador Mac ou Windows para executar software Adobe a partir de qualquer outro computador, Chromebook ou dispositivo móvel. Aceda remotamente às suas estações de trabalho de alta performance e realize tarefas como edição de vídeo ou criação de animações, como se estivesse em frente ao computador.
Adobe Max 2020 | Splashtop Permite o Acesso Remoto às Aplicações de Vídeo da Adobe Creative Cloud