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Adobe MAX 2020

20 - 22 de outubro de 2020 – Evento Virtual Online

Adobe Max 2020

A Splashtop tem o prazer de estar a expor no Adobe MAX pela primeira vez como parceiro de Vídeo e Áudio da Adobe!

A Splashtop está entusiasmada por estar presente na Adobe MAX pela primeira vez como Parceiro de Vídeo e Áudio da Adobe! A Splashtop vai apresentar a nossa popular solução Splashtop Business Access que te permite aceder remotamente ao teu computador Mac ou Windows para executar software Adobe a partir de qualquer outro computador, Chromebook ou dispositivo móvel. Aceda remotamente às suas estações de trabalho de alta performance e realize tarefas como edição de vídeo ou criação de animações, como se estivesse em frente ao computador.

Adobe Max 2020 | Splashtop Permite o Acesso Remoto às Aplicações de Vídeo da Adobe Creative Cloud