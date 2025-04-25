Pular para o conteúdo principal
Estás interessado em obter um orçamento ou em analisar o Splashtop num artigo ou vídeo? Teremos todo o gosto em satisfazer os seus pedidos de uma forma útil e atempada!

Contacto PR
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com

A Splashtop oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para instituições académicas, profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI e help desks. Os serviços de desktop remoto Splashtop permitem que as pessoas acedam às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e são conhecidos por serem seguros, fiáveis e de confiança. A Splashtop é uma alternativa popular ao VPN/RDP, VNC, RD Gateway e outro software de acesso remoto. De facto, Splashtop obteve uma impressionante pontuação de 97 de satisfação global do utilizador em capterra. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os de 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo.

  • Fundada em 2006

  • Com sede em Cupertino, Califórnia – com escritórios adicionais no Japão, Taiwan, China, Singapura e Amsterdã

  • Mais de 200 funcionários

  • Escolhida por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e centenas de milhares de empresas e instituições educacionais

  • Conhece a equipa de gestão da Splashtop

Splashtop Remote Access

Acesso remoto ao computador para empresas, equipes e indivíduos.

Splashtop Remote Support

Software de suporte remoto para TI, suporte e help desks.

Splashtop Enterprise

Solução multifuncional de acesso e suporte remoto para computadores e dispositivos.

