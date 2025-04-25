Kit de imprensa Splashtop
Estás interessado em obter um orçamento ou em analisar o Splashtop num artigo ou vídeo? Teremos todo o gosto em satisfazer os seus pedidos de uma forma útil e atempada!
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
PRINCIPAIS FATOS DA SPLASHTOP
A Splashtop oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para instituições académicas, profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI e help desks. Os serviços de desktop remoto Splashtop permitem que as pessoas acedam às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e são conhecidos por serem seguros, fiáveis e de confiança. A Splashtop é uma alternativa popular ao VPN/RDP, VNC, RD Gateway e outro software de acesso remoto. De facto, Splashtop obteve uma impressionante pontuação de 97 de satisfação global do utilizador em capterra. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os de 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo.
Principais detalhes:
Fundada em 2006
Com sede em Cupertino, Califórnia – com escritórios adicionais no Japão, Taiwan, China, Singapura e Amsterdã
Mais de 200 funcionários
Escolhida por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e centenas de milhares de empresas e instituições educacionais
Splashtop Remote Access
Acesso remoto ao computador para empresas, equipes e indivíduos.
Splashtop Remote Support
Software de suporte remoto para TI, suporte e help desks.
Splashtop Enterprise
Solução multifuncional de acesso e suporte remoto para computadores e dispositivos.