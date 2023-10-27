Comparação de Preços do GoToAssist
Economize 70% ou mais escolhendo a Splashtop em vez do GoToAssist
Os Preços do GoToAssist Estão Demasiado Altos?
E se te disséssemos que não tens de pagar um braço e uma perna por uma solução de suporte remoto? Se estás a usar o GoToAssist atualmente, sabes quão caro é, a partir de US$ 55/mês (e isso não é incluindo o complemento que vais precisar comprar para suportar dispositivos móveis).
Quando comparas o preço do GoToAssist com o do Splashtop Remote Support, verás que a Splashtop pode poupar-te 70% ou mais! A Splashtop oferece-te um melhor preço e mais funcionalidades.
Comparação de Custos Splashtop vs GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
Começando em
R$ 780/ano
US$ 660/ano
Suporte para dispositivos móveis (iOS& Android)
Incluído GRATUITAMENTE
$240 extra por agente por ano
Total, incluindo suporte para dispositivos móveis a partir de
R$ 780/ano
US$ 900/ano
Se necessitar de suporte para dispositivos móveis, poupa mais de 75% na sua subscrição ao escolher o Splashtop Remote Support em vez do GoToAssist. O Splashtop Remote Support também inclui funcionalidades que não se encontram no GoToAssist, incluindo transferência de ficheiros por arrastar e largar, suporte para vários monitores e impressão remota.
É por isso que o Splashtop Remote Support é a melhor alternativa ao GoToAssist.
Compreendendo o verdadeiro valor: preços Splashtop vs. GoToAssist
Selecionar uma solução de suporte remoto não é apenas sobre os custos iniciais. É sobre entender o valor geral que vais obter para o teu investimento. Vamos nos aprofundar nas estruturas de preços da Splashtop e do GoToAssist para ver qual oferece melhor valor pelo seu dinheiro.
Preços Transparentes
Com a Splashtop, o que você vê é o que você obtém. Não existem taxas ocultas nem encargos inesperados. Os preços são transparentes, permitindo que as empresas façam seus orçamentos sem surpresas.
Recursos incluídos no preço base
O preço base da Splashtop inclui muitos recursos pelos quais outros fornecedores cobram extra. Isso inclui suporte a dispositivos móveis, transferência de arquivos por arrastar e soltar, suporte a vários monitores e impressão remota. Estas funcionalidades inclusivas garantem que os utilizadores ganham mais benefícios pelo seu dinheiro. O suporte a dispositivos móveis no GoToAssist tem um custo adicional, que pode aumentar as despesas gerais das empresas.
Escalabilidade e Flexibilidade
A Splashtop entende que os negócios crescem e mudam. Os seus planos de preços foram concebidos para serem escaláveis, permitindo que as empresas atualizem ou modifiquem os seus planos com base na evolução das necessidades sem incorrer em custos excessivos.
Em relação aos preços, é essencial olhar para além dos números e perceber o valor que estás a receber. Os preços transparentes, recursos inclusivos, escalabilidade e depoimentos de clientes da Splashtop fazem dela uma clara vencedora na batalha de preços contra o GoToAssist. Splashtop é a escolha certa se você está procurando uma solução que ofereça recursos de primeira linha e uma excelente relação custo-benefício.
Não Pague a Mais Por Uma Licença do GoToAssist - Experimente a Splashtop Agora!
O Que Dizem os Nossos Clientes Felizes
Até agora, achei que a Splashtop é o melhor valor pelo dinheiro para apoiar os meus clientes de pequenas empresas. Mudei completamente do GoToAssist para Splashtop, principalmente sobre o preço, mas o grande bônus é a capacidade de suportar dispositivos móveis!
David Humber - FWD Consulting
O Que Dizem os Nossos Clientes Felizes
Utiliza o Splashtop Remote Support para aceder ao suporte remoto. É muito melhor do que o GoToAssist, que eu utilizava anteriormente. Tão bom quanto qualquer outra coisa que eu usei, e o preço é ótimo.
Mark Bazin - Cristo Rey Network