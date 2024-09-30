MelhorGoToAssist Alternativa 2023

Melhor Alternativa GoToAssist 2026
Veja porque é que o Splashtop Remote Support é a melhor escolha para suporte remoto e acesso remoto a computadores
A Splashtop fornece acesso remoto e soluções de suporte remoto a mais de 200,000 empresas, MSPs/IT e balcões de serviço desde 2010. Incorporando as mais recentes tecnologias de dispositivos e nuvens, a Splashtop é mais rápida, custa menos, inclui mais funcionalidades e inclui suporte de dispositivos móveis para dispositivos iOS e Android na sua assinatura! Com GoToAssist, tens de pagar mais $240 por agente por ano para suportar os dispositivos móveis.
Compara o Splashtop Remote Support vs GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
Começando em
R$ 65/mês
US$ 55/mês
Suporte a dispositivos móveis
Incluído GRATUITAMENTE
$240 extra por agente por ano
Sessões de suporte assistidas
Sessões ilimitadas
Sessões ilimitadas
Gerenciamento de usuários
Chat
Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)
Gravação de sessão
Compartilhamento de área de trabalho bidirecional
Aplicativos móveis
Monitor múltiplo
Impressão remota
Sabe mais sobre Splashtop Remote Support.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Até agora, descobri que Splashtop é o melhor valor para o dinheiro para apoiar meus clientes de pequenas empresas. Eu mudei totalmente do GoToAssist para Splashtop, principalmente no preço, mas o grande bônus é a capacidade de suportar dispositivos móveis agora!
Mark Bazin - Cristo Rey Network
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Usando-o para acesso de suporte remoto. É muito melhor do que o GoToAssist, que eu utilizava anteriormente. Tão bom quanto qualquer outra coisa que eu usei, e o preço é ótimo.
Mark Bazin - Rede Cristo Rey
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
O teu sistema funciona muito melhor do que o que eu utilizava há muitos anos, o GoToAssist. Suas pessoas de vendas e suporte técnico são muito boas para trabalhar.
George Wells
4 razões pelas quais Splashtop é a melhor alternativa ao GoToAssist
No que toca a soluções de suporte remoto, é essencial escolher uma solução que ofereça o melhor valor, características e desempenho. Veja por que a Splashtop se destaca como a melhor alternativa ao GoToAssist em 2023:
Velocidade e desempenho: Incorporando as mais recentes tecnologias de dispositivos e nuvem, a Splashtop oferece uma experiência de conexão remota mais rápida. Os utilizadores relataram tempos de resposta mais rápidos e sessões de partilha de ecrã mais suaves, tornando-o ideal para suporte em tempo real.
Custo-benefício: Uma das vantagens significativas do Splashtop é o seu custo-benefício. Oferece preços competitivos e os utilizadores podem poupar até 75% ou mais nas suas subscrições em comparação com outras soluções. Isto faz com que seja uma escolha acessível para empresas de todos os tamanhos. Embora o GoToAssist ofereça uma variedade de planos de preços, o custo geral pode ser mais alto, especialmente quando recursos ou usuários adicionais são adicionados.
Conjunto de recursos: Splashtop não se trata apenas de suporte remoto; ele oferece recursos abrangentes que aprimoram a experiência do usuário, como suporte para vários monitores, transferência de arquivos arrastar e soltar entre plataformas e impressão remota. Isso também inclui suporte a dispositivos móveis para iOS e Android na assinatura, sem custos adicionais. Embora o GoToAssist ofereça suporte móvel, ele tem um custo adicional de US$ 240 por agente por ano, tornando-o menos econômico para empresas que exigem suporte a dispositivos móveis.
Flexibilidade e escalabilidade: seja você uma pequena ou grande empresa, a Splashtop oferece planos flexíveis que se adaptam às suas necessidades. A sua interface intuitiva e as funcionalidades fáceis de usar tornam-na adequada tanto para iniciantes como para profissionais experientes.
Escolher a solução de suporte remoto certa é crucial para operações eficientes e satisfação do cliente. Com seus recursos avançados, economia e feedback positivo dos usuários, a Splashtop se destaca como a melhor alternativa GoToAssist em 2023. Esteja você pensando em mudar ou explorando opções de suporte remoto pela primeira vez, a Splashtop oferece um argumento convincente para ser sua escolha.