Melhor GoTo Resolve Alternativa 2023

Melhor Alternativa ao LogMeIn Resolve 2026
O Splashtop Enterprise custa menos e é mais rápido
Obtém uma Alternativa Melhor ao LogMeIn Resolve
O Splashtop Enterprise oferece alto desempenho a um preço mais baixo do que o LogMeIn Resolve e oferece modelos de licenciamento flexíveis que se adaptam às suas necessidades personalizadas. Ele abrange suporte remoto, controle remoto, gerenciamento de endpoints, service desk e muito mais em uma solução tudo-em-um. O Splashtop Enterprise oferece uma interface intuitiva com elevada facilidade de utilização.
Melhora o desempenho da sua solução de desktop remoto ao escolher o Splashtop em vez do LogMeIn Resolve!
Compara o Splashtop Enterprise com o LogMeIn Resolve
Suporte Remoto
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Dispositivos geridos
300 computadores por licença simultânea
100 Endpoints
Sessões de acesso remoto assistidas
Ilimitado
Ilimitado
Suporte a dispositivos móveis
Incluso
Complemento $20 por mês
Compartilhamento de câmeras com função RA
add-on
Complemento sem função de RA
Integrações de Terceiros
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
ITSM e soluções de bilhética
Chat
Funcionalidades da Sessão Remota
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Redirecionamento USB
Gravações de sessão
Esconde a tela
Impressão remota
Gestão e Monitorização Remotas
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Alertas
Software antivírus
add-on
add-on
Scripts e Tarefas