Melhor GoTo Resolve Alternativa 2023

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Melhor Alternativa ao LogMeIn Resolve 2026

O Splashtop Enterprise custa menos e é mais rápido

Teste gratuitoEntre em contato com as vendas

Obtém uma Alternativa Melhor ao LogMeIn Resolve

O Splashtop Enterprise oferece alto desempenho a um preço mais baixo do que o LogMeIn Resolve e oferece modelos de licenciamento flexíveis que se adaptam às suas necessidades personalizadas. Ele abrange suporte remoto, controle remoto, gerenciamento de endpoints, service desk e muito mais em uma solução tudo-em-um. O Splashtop Enterprise oferece uma interface intuitiva com elevada facilidade de utilização.

Melhora o desempenho da sua solução de desktop remoto ao escolher o Splashtop em vez do LogMeIn Resolve!

Compara o Splashtop Enterprise com o LogMeIn Resolve

Suporte Remoto

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Dispositivos geridos

300 computadores por licença simultânea

100 Endpoints

Sessões de acesso remoto assistidas

Ilimitado

Ilimitado

Suporte a dispositivos móveis

Incluso

Complemento $20 por mês

Compartilhamento de câmeras com função RA

add-on

Complemento sem função de RA

Integrações de Terceiros

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

ITSM e soluções de bilhética

Chat

Funcionalidades da Sessão Remota

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Redirecionamento USB

Gravações de sessão

Esconde a tela

Impressão remota

Gestão e Monitorização Remotas

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Alertas

Software antivírus

add-on

add-on

Scripts e Tarefas


Poupa Mais De 20% em Comparação ao LogMeIn Resolve Quando Escolhes o Splashtop Enterprise!

Teste gratuito