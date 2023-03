Trabalho em casa e o futuro do trabalho (uma atualização)

Será que vamos continuar trabalhando em casa "para sempre"? Qual é o futuro do trabalho?

Alguns meses atrás, perguntamos a alguns CEOs o que eles pensavam sobre o futuro do trabalho - suas respostas foram unânimes: os escritórios não vão acabar, todos concordaram que o mundo está se movendo na direção de um local de trabalho híbrido de maneira permanente.

Mesmo assim, muitos negócios estão reticentes em dar o salto. Alguns até aconselham contra isso. A Apple - sob Steve Jobs - foi considerada um dos maiores cépticos do mundo empresarial sobre os benefícios de trabalhar a partir de casa (WFH). Agora, meses após a pandemia, menos de 15% da mão-de-obra da Apple está de volta ao escritório, e o CEO Tim Cook diz que a empresa não vai "voltar a ser como éramos porque descobrimos que existem algumas coisas que realmente funcionam muito bem virtualmente".

Como a Apple, muitas empresas ainda não confiam em políticas generalizadas de trabalho remoto e home office. Para muitos gestores, a relação entre ver que as pessoas estão trabalhando e acreditar na sua produtividade, manteve-se muito forte. O CEO da Netflix, Reed Hastings, por exemplo, referiu-se ao trabalho remoto como algo “puramente negativo”.

Será que esta percepção está correta? Provavelmente não — pelo menos não de acordo com os quase 900 trabalhadores remotos que participaram da nossa pesquisa de produtividade no home office realizada vários meses depois da COVID-19 fechar escritórios, lojas, instituições educacionais e consultórios médicos.

O segredo está no equilíbrio tecnológico

Quase três quartos dos inquiridos da nossa pesquisa nunca, ou raramente, tinham trabalhado a partir de casa antes da pandemia. No entanto, um esmagador 80% - incluindo profissionais de TI, criadores de jogos, produtores de vídeo, arquitectos, profissionais de radiodifusão televisiva, retalhistas, educadores do ensino secundário e universitário e profissionais de saúde - relatam ser mais, ou igualmente, produtivos quando trabalham a partir de casa.

De acordo com 75% dos inquiridos da WFH, a colaboração e ferramentas de comunicação como o Zoom e software de acesso remoto como o Splashtop, contribuíram grandemente para aumentar a produtividade.

Como resultado, um terço dos inquiridos da nossa pesquisa disse que esperava que as suas empresas pudessem estar mais abertas a trabalhar a partir de casa, mesmo depois de as restrições da pandemia diminuírem. 28% dos participantes sugeriram mesmo que trabalhar a partir de casa poderia tornar-se o novo normal para as suas empresas, permanentemente. A apoiar esta previsão estão anúncios recentes de empresas como a Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack, e Okta - que planeiam estender o seu trabalho - a partir de opções de casa "para sempre".

O que isso significa para você? — Trabalho remoto além da pandemia

Além do grande aumento de produtividade, muitas outras razões abrem espaço para uma realidade cada vez mais remota

Melhor Qualidade de Vida para os Empregados - Alternativas de trabalho a partir de casa podem ajudar as empresas a recrutar e reter os seus empregados para um sucesso a longo prazo. As empresas podem alargar o leque de potenciais candidatos a posições em aberto se não estiverem estritamente vinculadas por restrições geográficas. E inversamente, os potenciais empregados com a opção de trabalhar a partir de casa, longe de cidades costeiras de alto custo, vêem uma atracção pela qualidade de vida. Para aqueles que preferem viver nos centros urbanos e nas suas redondezas, as longas deslocações diárias podem ser reduzidas ou eliminadas.

Menor Investimento de Capital - As empresas podem reavaliar as suas despesas imobiliárias. Mais empregados a trabalhar a partir de casa, a tempo inteiro ou parcial, poderiam permitir às empresas reduzir as filmagens quadradas do espaço de escritório que devem alugar ou possuir para apoiar todos os seus trabalhadores.

Pegada de carbono - Uma pegada de carbono é expressa pelo número de tons de CO2 emitidos por uma pessoa ao longo do ano. De acordo com a Action Protect Earth, os americanos têm algumas das maiores pegadas de carbono por pessoa, sendo a média por americano de 16.5 toneladas. Em contraste, na UE, esta média é de 7 toneladas. Agora imagina todos os negócios que vão total ou parcialmente remotos. Isto resultará em menos emissões, menos uso de papel impresso e menos uso de plástico para cada empregado a trabalhar a partir de casa. Como resultado, ao não conduzir de e para o trabalho todos os dias, os trabalhadores remotos estão a mudar dramaticamente as escalas de consumo, desperdício e poluição.

A pandemia da COVID-19 e suas inúmeras restrições forçaram uma adoção súbita do trabalho em casa e de todas as habilidades e recursos que isso envolve. Algumas empresas, que anteriormente resistiam à ideia de deixar seus funcionários trabalharem em casa, devido às preocupações com a queda de produtividade, estão descobrindo que a flexibilidade do trabalho remoto pode criar benefícios tangíveis não apenas para o aumento dos seus lucros, mas também para causar um impacto positivo em nosso meio ambiente. Isso confirma a suposição que fizemos há alguns meses: o trabalho remoto veio para ficar — para sempre. Se você ainda não possui nenhuma solução remota, é hora de começar a pensar em novas abordagens flexíveis para manter sua produtividade lá em cima.