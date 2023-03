Pesquisa da Splashtop revela que os profissionais em home office notaram um aumento na sua produtividade

Os inquiridos de várias indústrias atribuem a sua produtividade a soluções de software que lhes permitem realizar as suas tarefas eficazmente a partir de casa

SAN JOSE, Califórnia. June 18, 2020-Splashtop Inc., uma empresa líder em software de acesso remoto, divulgou os resultados do seu Inquérito Online Work-From-Home de Maio de 2020 de 870 inquiridos aleatórios em vários campos. Os resultados da pesquisa indicam que embora mais de um terço dos inquiridos nunca tivesse trabalhado a partir de casa antes da pandemia COVID-19 - e outro terço raramente tinha trabalhado remotamente - uma esmagadora maioria de 80 por cento do grupo relatou ser mais ou igualmente produtivo a trabalhar a partir de casa.

Os inquiridos incluíam profissionais de TI, criadores de jogos, produtores de vídeo, arquitectos, profissionais de televisão, retalhistas, educadores K-12 e universitários, e profissionais de saúde. Um total de 75 por cento destes inquiridos estava a usar soluções de acesso remoto para trabalhar eficazmente a partir de casa. Significativamente, este grupo abrangeu empregados cujo trabalho depende das aplicações licenciadas dos empregadores que requerem recursos computacionais ou de largura de banda - tais como estações de trabalho de topo de gama ou servidores de centros de dados - que são difíceis de replicar num ambiente de home-office.

"Antes da pandemia global da COVID-19, muitos destes profissionais eram incapazes de trabalhar remotamente porque não podiam replicar os recursos em casa para executar as suas aplicações de software licenciadas", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Adicionalmente, é crucial que o acesso a recursos remotos seja seguro. Felizmente, as soluções de acesso remoto da próxima geração estão a abrir novas possibilidades para que mais tipos de trabalho sejam feitos de forma segura e produtiva a partir de casa".

Por fim, o Splashtop Work-From-Home Survey destaca a importância de ferramentas remotas eficazes e lança luz para este "novo normal" de trabalhar a partir de casa que a pandemia da COVID-19 estimulou:

Antes da COVID-19, 71% dos inquiridos nunca ou raramente tinham trabalhado em casa. Apenas 7.8 por cento se descreveram como sendo trabalhadores remotos. Estes números retratam o desafio que as organizações enfrentaram quando de repente foi necessário permitir que toda a força de trabalho trabalhasse a partir de casa, quase de um dia para o outro.

Na altura da pesquisa, 80% dos inquiridos, agora a trabalhar a partir de casa, reportaram ser mais (40,5%) ou igualmente (39,5%) produtivos em comparação com quando se reportavam a trabalhar num escritório. Eles citaram o uso de ferramentas de colaboração/comunicação (por exemplo, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) e ferramentas de acesso remoto (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) como contribuindo para os seus ganhos de produtividade.

Na verdade, 75% do grupo disse que usou soluções de acesso remoto para trabalhar eficazmente a partir de casa.

Quase 75 por cento do grupo esperava que as suas empresas pudessem estar mais abertas a trabalhar a partir de casa mesmo depois das restrições da pandemia diminuírem, com 28 por cento dos participantes a sugerirem que trabalhar a partir de casa poderia tornar-se o novo normal para as suas empresas.

"Estas descobertas indicam que os trabalhadores e organizações empurrados pela COVID-19 para implementar estratégias de trabalho generalizado a partir de casa estão a experimentar, especialmente com as ferramentas certas de acesso remoto no local, que muitas vezes podem realmente aumentar a produtividade", disse Lee.

Mais detalhes sobre o inquérito, incluindo como os inquiridos utilizam ferramentas de acesso remoto, podem ser encontrados aqui: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results

Looking Beyond the COVID-19 Era e Embracing Digital Transformation

Embora a pandemia continue a ter impactos devastadores na economia, muitas das grandes empresas tecnológicas e outras capazes de implementar estratégias de trabalho a partir de casa estão a ir bem. "Quando acrescentamos coisas como menores custos operacionais e de viagem e maior satisfação dos empregados quando trabalham a partir de casa, é muito provável que as empresas vejam uma maior adopção da WFH sustentada ao longo do tempo", disse Lee. Apoiando esta previsão estão os recentes anúncios de empresas, incluindo Twitter, Facebook e Amazon, que planeiam alargar as suas opções de trabalho a partir de casa para além da pandemia COVID-19.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e o melhor acesso remoto ao computador, suporte remoto e soluções de colaboração. As soluções de acesso remoto Splashtop, acessíveis e fáceis de usar, baseadas nas nuvens e no local, apresentam segurança e fiabilidade de nível empresarial. O acesso remoto Splashtop permite às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Usando o suporte remoto Splashtop, os MSPs podem gerir e suportar os endpoints dos clientes. O suporte Splashtop on-demand permite às equipas de TI e helpdesk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Soluções de colaboração Splashtop, proporcionam uma partilha de ecrã eficaz, de um para muitos, através de dispositivos. Mais de 30 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em splashtop.com.