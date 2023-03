Vídeo: Splashtop SOS: A melhor solução de suporte remoto sob demanda

Splashtop SOS é o suporte remoto tornado simples. Ligue-se ao dispositivo Mac, Windows, iOS e Android do teu utilizador no momento em que é necessário com um código de sessão simples. Uma vez ligado, podes assumir o controlo do dispositivo do utilizador e corrigir o problema. A poderosa plataforma do Splashtop garante conexões rápidas em tempo real, para que possas resolver facilmente o problema em questão e prestar um serviço de qualidade superior ao teu utilizador.

Saiba mais | Avaliação Gratuita | Comprar Agora