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Vídeo: Splashtop SOS: A melhor solução de suporte remoto sob demanda

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Splashtop SOS é o suporte remoto tornado simples. Ligue-se ao dispositivo Mac, Windows, iOS e Android do teu utilizador no momento em que é necessário com um código de sessão simples. Uma vez ligado, podes assumir o controlo do dispositivo do utilizador e corrigir o problema. A poderosa plataforma do Splashtop garante conexões rápidas em tempo real, para que possas resolver facilmente o problema em questão e prestar um serviço de qualidade superior ao teu utilizador.

Splashtop SOS: The Best On-Demand Remote Support Solution
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