Video: Suporte remoto Freshworks Freshservice com a Splashtop

Aviso Legal: O Splashtop SOS foi renomeado para Splashtop Remote Support. Embora o nome do produto tenha mudado, os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos, continuando a fornecer suporte remoto rápido, seguro e confiável.
Você sabia que você pode iniciar uma sessão de suporte remoto / acesso remoto / controle remoto a computadores Windows e Mac diretamente de dentro de um ticket Freshservice? O suporte remoto Freshworks via Splashtop é muito fácil, trata-se de uma maneira econômica de aumentar a produtividade da sua equipe em todo esse processo.
Assista este vídeo e saiba mais:
Você está pronto para começar a usar o acesso remoto e o controle remoto no Freshworks Freshservice?
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Consulte este artigo de suporte caso você tenha alguma dúvida sobre como configurar a integração Freshservice-Splashtop SOS
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