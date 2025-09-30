Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video: Suporte remoto Freshworks Freshservice com a Splashtop

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Aviso Legal: O Splashtop SOS foi renomeado para Splashtop Remote Support. Embora o nome do produto tenha mudado, os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos, continuando a fornecer suporte remoto rápido, seguro e confiável.

Você sabia que você pode iniciar uma sessão de suporte remoto / acesso remoto / controle remoto a computadores Windows e Mac diretamente de dentro de um ticket Freshservice? O suporte remoto Freshworks via Splashtop é muito fácil, trata-se de uma maneira econômica de aumentar a produtividade da sua equipe em todo esse processo.

Assista este vídeo e saiba mais:

Splashtop SOS with Freshservice
Splashtop SOS with Freshservice

Você está pronto para começar a usar o acesso remoto e o controle remoto no Freshworks Freshservice?

  1. Tenha uma licença SOS do Splashtop: Experimente SOS gratuitamente com uma versão de teste gratuita. Ver pacotes disponíveis e preços

  2. Descarregue o Plug-in gratuito de Integração de Suporte SOS Remoto Splashtop do Freshworks Marketplace.

  3. Consulte este artigo de suporte caso você tenha alguma dúvida sobre como configurar a integração Freshservice-Splashtop SOS

Também podes visitar a nossa página web de integração com o Splashtop Freshservice para mais informações sobre como começar com o controlo remoto da Freshworks. Ou se estás a usar o Freshdesk, visite a nossa página de integração do Splashtop Freshdesk.

Inicia Sua avaliação gratuita do Splashtop Remote Support
Software de suporte remoto rápido, seguro e fácil de usar
INICIAR


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

An Android device in recovery mode.
Suporte de TI e Help Desk

O que é o modo de recuperação? Um guia para equipas de TI

Saiba mais
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Suporte de TI e Help Desk

Desvantagens do Suporte Remoto: Enfrentando Desafios e Soluções

Saiba mais
A woman in an office using remote maintenance software.
Suporte de TI e Help Desk

Dominando o Software de Manutenção Remota em 2026: Um Guia Completo

Saiba mais
Several people working on their computers in an office.
Suporte de TI e Help Desk

Modernização de TI: Passos para Melhorar a Eficiência e Reduzir Custos

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog