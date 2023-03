Splashtop otimiza tablets Surface que possuem Microsoft WinRT

Os trabalhadores móveis estão sempre procurando maneiras de ganhar tempo e aumentar a sua produtividade. A Splashtop continua inovando, otimizando seu software de desktop remoto de alto desempenho para as plataformas de hardware mais recentes, incluindo tablets Surface com Windows RT. Agora, trabalhadores remotos podem acessar e usar o MS Office facilmente, além de outros grandes aplicativos 3D, de design e vídeo usando seus tablets Surface e todos os outros dispositivos Windows 8. É um avanço que proporciona conveniência e eficiência aos milhões de usuários do Surface e do Win8 que agora possuem acesso remoto a aplicativos Windows ou Mac, jogos, conteúdos multimídia e todos os seus arquivos sem a necessidade de sincronizar arquivos ou dados.

O Splashtop 2 para Windows RT está disponível agora aqui.