Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Surface tablets running Microsoft WinRT, optimized with Splashtop remote access

Splashtop otimiza tablets Surface que possuem Microsoft WinRT

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Os trabalhadores móveis estão sempre procurando maneiras de ganhar tempo e aumentar a sua produtividade. A Splashtop continua inovando, otimizando seu software de desktop remoto de alto desempenho para as plataformas de hardware mais recentes, incluindo tablets Surface com Windows RT. Agora, trabalhadores remotos podem acessar e usar o MS Office facilmente, além de outros grandes aplicativos 3D, de design e vídeo usando seus tablets Surface e todos os outros dispositivos Windows 8. É um avanço que proporciona conveniência e eficiência aos milhões de usuários do Surface e do Win8 que agora possuem acesso remoto a aplicativos Windows ou Mac, jogos, conteúdos multimídia e todos os seus arquivos sem a necessidade de sincronizar arquivos ou dados.

Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anúncios

Faturação mensal para Splashtop AEM

Saiba mais
Anúncios

Atualizações de produto Splashtop 2026: resumo do primeiro semestre

Saiba mais
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anúncios

Recapitulação de Produtos de 2025: Avanços na Gestão e Segurança de Endpoints

Saiba mais
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anúncios

Plataforma Unificada da Splashtop para Operações de TI Modernas

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog