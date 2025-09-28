Os trabalhadores móveis estão sempre procurando maneiras de ganhar tempo e aumentar a sua produtividade. A Splashtop continua inovando, otimizando seu software de desktop remoto de alto desempenho para as plataformas de hardware mais recentes, incluindo tablets Surface com Windows RT. Agora, trabalhadores remotos podem acessar e usar o MS Office facilmente, além de outros grandes aplicativos 3D, de design e vídeo usando seus tablets Surface e todos os outros dispositivos Windows 8. É um avanço que proporciona conveniência e eficiência aos milhões de usuários do Surface e do Win8 que agora possuem acesso remoto a aplicativos Windows ou Mac, jogos, conteúdos multimídia e todos os seus arquivos sem a necessidade de sincronizar arquivos ou dados.
Splashtop otimiza tablets Surface que possuem Microsoft WinRT
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