Splashtop apoia a Comunidade AAPI

Abraçando a compaixão e unidos contra a violência

Mark Lee, em nome da Família Splashtop

Querida Comunidade Splashtop,

Estou profundamente abalado com os recentes assassinatos em Atlanta e com os crimes de ódio cometidos contra a Comunidade das Ilhas Asiáticas Americanas e do Pacífico.

Nascido e criado em Taiwan, eu imigrei para os EUA aos 13 anos e experimentei o racismo na pele. Todos esses ataques são assustadores e dolorosos.

Na Splashtop, somos contra o ódio, a discriminação e a violência em TODAS as suas formas.

No ano passado, após o assassinato sem sentido de George Floyd e os constantes lembretes do racismo sistêmico, lançamos nossa iniciativa de justiça social para impulsionar a mudança para um mundo melhor.

Combinamos todas as doações dos nossos funcionários (até 10 mil dólares por funcionário) para apoiar a Fundação Black Lives Matter, a Equality Foundation e o Fundo de Defesa Legal e Educacional da NAACP.

Além das fundações listadas acima, vamos estender esta iniciativas de doações para o fundo Stop AAPI Hate. https://stopaapihate.org

Em momentos como estes devemos abraçar a compaixão e a bondade, devemos unir-nos como comunidade para pôr fim a esta violência.

Mark Lee



Para mais recursos voltados para educação ou ação, você pode clicar aqui.