Splashtop Reconhece Okinawa Cross Head (OCH) como Provedor de Suporte

A Splashtop tem o prazer de reconhecer a Okinawa Cross Head Co., Ltd. como fornecedora exclusiva de suporte técnico da Splashtop no Japão.

Membros da equipa Splashtop Japão apresentaram recentemente um certificado de apreciação à OCH. A equipa da OCH tem feito um excelente trabalho ao lidar com o suporte de primeira linha aos nossos clientes japoneses para que nos possamos concentrar no desenvolvimento de produtos e serviços e continuar a torná-los melhores.

Splashtop desenvolve soluções de acesso remoto e suporte remoto que permitem a mais de 20 milhões de utilizadores acederem aos seus computadores em movimento e permitem às TI, suporte e MSPs gerir, aceder e suportar remotamente os computadores e dispositivos móveis dos seus utilizadores.

