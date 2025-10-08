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Splashtop team members smiling and holding awards, dressed in colorful attire with a Splashtop backdrop

Splashtop Reconhece Okinawa Cross Head (OCH) como Provedor de Suporte

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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A Splashtop tem o prazer de reconhecer a Okinawa Cross Head Co., Ltd. como fornecedora exclusiva de suporte técnico da Splashtop no Japão.

Membros da equipa Splashtop Japão apresentaram recentemente um certificado de apreciação à OCH. A equipa da OCH tem feito um excelente trabalho ao lidar com o suporte de primeira linha aos nossos clientes japoneses para que nos possamos concentrar no desenvolvimento de produtos e serviços e continuar a torná-los melhores.

Splashtop desenvolve soluções de acesso remoto e suporte remoto que permitem a mais de 20 milhões de utilizadores acederem aos seus computadores em movimento e permitem às TI, suporte e MSPs gerir, aceder e suportar remotamente os computadores e dispositivos móveis dos seus utilizadores.

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Two people stand side by side at an award ceremony. One holds a framed certificate, while the other smiles and gestures with a thumb up. Company logos OCH and Splashtop are visible on the backdrop behind them. Japanese text surrounds the image.
Two women sit in a radio studio in front of microphones, smiling at the camera. Colorful balloon letters spelling RADIO are visible in the background. The studio has glass walls and audio equipment.
A woman receives a framed certificate from a man in a short-sleeve shirt. They stand in front of a banner. Japanese text appears on the right and top, including a headline with bold characters. Dated July 23, 2017.


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