Newsletter Splashtop - Agosto/Setembro de 2018

Notícias e Atualizações da Splashtop
Setembro de 2018
As últimas notícias e dicas sobre o desktop remoto Splashtop, negócios, suporte remoto, espelhamento de tela para TI, negócios, pessoal e educação.
Destaque: Splashtop Anuncia o Remote Access Pro
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Novas funcionalidades adicionadas Agosto 2018 - vista compacta, mostrar nome do dispositivo, novos atalhos de teclado, >4GB transferência de ficheiros & mais!
Classroom e Educação
Dicas para criar um ambiente educativo mais interativo e envolvente
Soluções de acesso remoto Splashtop para equipes de TI e suporte que atuam em ambientes escolares
Splashtop Personal
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Os 10 principais motivos para atualizar o Splashtop Personal para o Business
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