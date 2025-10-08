Novos recursos da Splashtop — Janeiro de 2020

Até janeiro de 2020, trabalhamos no lançamento da versão 3.3.6.0 da família de aplicativos business e atualizações de novos recursos do console web. As novas versões do Streamer e o Splashtop app geralmente são lançadas ao longo de um período de algumas semanas. Se você quiser atualizar suas soluções o mais rápido possível, você pode fazê-lo manualmente em "Verificar atualizações" no produto ou baixar os aplicativos mais recentes na nossa página de downloads da Splashtop.
Alguns dos novos recursos que foram adicionados:
Streamers Actualizados
As streamers Windows e Mac foram actualizadas com as últimas melhorias de segurança e suporte para as últimas funcionalidades.
Suporte aprimorado para macOS Catalina: Continuamos melhorando a experiência no macOS Catalina no Mac Streamer que foi atualizado em 9 de janeiro de 2020.
Atualização dos aplicativos Splashtop Business
Nos aplicativos 3.3.6.0 atualizados para Windows e Mac, com base nos comentários dos usuários, você encontrará um tamanho maior do buffer copiar/colar (aumentado de 16 KB para 256 KB) para que você possa copiar e colar quantidades maiores de texto entre sistemas. O tamanho do buffer da nota do computador também foi aumentado.
Há também uma nova ferramenta de diagnóstico que pode ser útil para solucionar problemas, avaliando a conectividade do servidor, o tipo de conexão, as configurações de rede do computador local (Wi-Fi, firewall, proxy) e as configurações de rede do computador remoto. Ele pode ser ativado em Opções, Avançado, Ativar ferramenta de diagnóstico. Em seguida, você verá um ícone de Ferramenta de Diagnóstico no conjunto de ícones ao lado de cada computador na lista de computadores do seu aplicativo Splashtop. Consulte o artigo guia de ferramentas de diagnóstico para mais informações.
O Splashtop Business App para iOS foi atualizado para a versão 3.3.4.0, onde agora você pode ver os usuários que estão conectados nos computadores remotos. Você também pode salvar o código de segurança de um computador remoto. A caixa de diálogo de informações inclui novas informações, incluindo a versão do sistema operacional do computador e usuário/duração da última sessão.
1-Para Muitos
O novo recurso 1-para-Muitos no Suporte Remoto ajuda a simplificar o gerenciamento de endpoints executando ou agendando tarefas instantaneamente para vários pontos de extremidade simultaneamente. Inclui instalação de software, comando remoto, execução de scripts, reinicialização do sistema e atualizações do Windows. Disponível para Windows e Mac.
A funcionalidade 1-para-muitos consiste em Ações e Agendamentos:
Ações do recurso 1-para-muitos — Ações que você pode definis e configurar, como a instalação de um driver de impressora ou a atualização de um software, a execução de um script para limpar o cache, a reinicialização ou atualizações do Windows.
Agendamentos do recurso 1-para-muitos — Ao criar uma ação 1-para-muitos, você tem a opção de realizar essa ação sob demanda ou programar execuções futuras dessa ação. O agendamento pode ser útil se houver tarefas que você deseja executar em um grupo de computadores durante seu horário de folga ou fins de semana, momentos nos quais elas não vão interferir no trabalho do usuário final.
Ao criar uma nova Ação, existem várias opções.
1-para-muitos estende as seguintes ações de Suporte Remoto existentes para que possam ser executadas em vários pontos de extremidade simultaneamente, em vez de uma a uma.
Reinicialização do Sistema
Atualizações do Windows
Comando Remoto - CMD ou PowerShell
O 1-para-muitos também adiciona novos recursos que permitem implantar e instalar/desinstalar/atualizar instalações de software, executar ações executáveis e arquivos em lote de vários endpoints simultaneamente.
Arquivo Batch/Executable - .bat, .cmd ou .exe
Roteiro da Shell (Mac)
Arquivo de Script/Executável (Mac) - .pkg ou .sh
Ficheiro MSI
Consulte este artigo de suporte com mais detalhes sobre Como configurar 1 para muitas ações no suporte remoto.
Exportar Listas De Inventário De Sistema/Hardware E Software (Em Suporte Remoto)
Os assinantes do Suporte Remoto agora podem exportar/baixar uma versão de arquivo CSV do inventário do sistema e listas de inventário de software.
Esse recurso está disponível em Gerenciamento | Todos os computadores. Role até o final da lista de computadores e clique no link “Exportar”. Clique no link e uma caixa de diálogo irá aparecer, perguntando o que você gostaria de exportar.
Lista de computadores
Sistema / Inventário de Hardware
Inventário de Software de Computador
Temos aqui um exemplo do relatório de inventário de hardware do sistema. Se você pretende, por exemplo, ver quantos computadores ainda possuem versões antigas do sistema operacional, é possível identificá-los facilmente usando esta lista. Se você for proficiente em planilhas, poderá usar uma tabela dinâmica para obter uma contagem de computadores por sistema operacional.
Consulte este artigo para mais informações sobre o caso de uso para identificar computadores que rodam o Windows 7 e o Windows Server 2008, já que a Microsoft pretende encerrar o suporte para essas versões do Windows em janeiro de 2020.