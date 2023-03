Novos recursos da Splashtop — Janeiro de 2020

Até janeiro de 2020, trabalhamos no lançamento da versão 3.3.6.0 da família de aplicativos business e atualizações de novos recursos do console web. As novas versões do Streamer e o Splashtop app geralmente são lançadas ao longo de um período de algumas semanas. Se você quiser atualizar suas soluções o mais rápido possível, você pode fazê-lo manualmente em "Verificar atualizações" no produto ou baixar os aplicativos mais recentes na nossa página de downloads da Splashtop.

Alguns dos novos recursos que foram adicionados:

Streamers Actualizados

As streamers Windows e Mac foram actualizadas com as últimas melhorias de segurança e suporte para as últimas funcionalidades.

Suporte aprimorado para macOS Catalina: Continuamos melhorando a experiência no macOS Catalina no Mac Streamer que foi atualizado em 9 de janeiro de 2020.

Atualização dos aplicativos Splashtop Business

Nos aplicativos 3.3.6.0 atualizados para Windows e Mac, com base nos comentários dos usuários, você encontrará um tamanho maior do buffer copiar/colar (aumentado de 16 KB para 256 KB) para que você possa copiar e colar quantidades maiores de texto entre sistemas. O tamanho do buffer da nota do computador também foi aumentado.

Há também uma nova ferramenta de diagnóstico que pode ser útil para solucionar problemas, avaliando a conectividade do servidor, o tipo de conexão, as configurações de rede do computador local (Wi-Fi, firewall, proxy) e as configurações de rede do computador remoto. Ele pode ser ativado em Opções, Avançado, Ativar ferramenta de diagnóstico. Em seguida, você verá um ícone de Ferramenta de Diagnóstico no conjunto de ícones ao lado de cada computador na lista de computadores do seu aplicativo Splashtop. Consulte o artigo guia de ferramentas de diagnóstico para mais informações.

O Splashtop Business App para iOS foi atualizado para a versão 3.3.4.0, onde agora você pode ver os usuários que estão conectados nos computadores remotos. Você também pode salvar o código de segurança de um computador remoto. A caixa de diálogo de informações inclui novas informações, incluindo a versão do sistema operacional do computador e usuário/duração da última sessão.

1-para-muitos (no Remote Support Premium)

O novo recurso 1-para-muitos do Remote Support Premium ajuda você a simplificar o gerenciamento de endpoints através da execução e agendamento de tarefas para vários endpoints simultaneamente. Inclui instalação de software, comando remoto, execução de script, reinicialização do sistema e atualizações do Windows. Disponível para Windows e Mac.

Vais encontrar esta nova funcionalidade na secção "Premium" do menu de Gestão na tua consola my.Splashtop.com.

A funcionalidade 1-para-muitos consiste em Ações e Agendamentos:

Ações do recurso 1-para-muitos — Ações que você pode definis e configurar, como a instalação de um driver de impressora ou a atualização de um software, a execução de um script para limpar o cache, a reinicialização ou atualizações do Windows.

Agendamentos do recurso 1-para-muitos — Ao criar uma ação 1-para-muitos, você tem a opção de realizar essa ação sob demanda ou programar execuções futuras dessa ação. O agendamento pode ser útil se houver tarefas que você deseja executar em um grupo de computadores durante seu horário de folga ou fins de semana, momentos nos quais elas não vão interferir no trabalho do usuário final.

Ao criar uma nova Ação, existem várias opções.

1-para-muitos se estende às seguintes ações Premium do Remote Support já existente, de modo que possam ser realizadas em vários endpoints simultaneamente, ao invés de um de cada vez.

Reinicialização do Sistema

Atualizações do Windows

Comando Remoto - CMD ou PowerShell

O 1-para-muitos também adiciona novos recursos que permitem implantar e instalar/desinstalar/atualizar instalações de software, executar ações executáveis e arquivos em lote de vários endpoints simultaneamente.

Arquivo Batch/Executable - .bat, .cmd ou .exe

Roteiro da Shell (Mac)

Script/Executable file (Mac) - .pkg ou .sh

Ficheiro MSI

Consulte este artigo de suporte com mais detalhes sobre Como configurar Ações 1-para-muitos no Remote Support Premium.

Listas de Inventário de Sistemas/Hardware e Software de Exportação (em Suporte Remoto Premium)

Os assinantes do Remote Support Premium agora podem exportar/baixar uma versão CSV do inventário do sistema e listas de inventário de software.

Esse recurso está disponível em Gerenciamento | Todos os computadores. Role até o final da lista de computadores e clique no link “Exportar”. Clique no link e uma caixa de diálogo irá aparecer, perguntando o que você gostaria de exportar.

Lista de computadores

Sistema / Inventário de Hardware

Inventário de Software de Computador

Temos aqui um exemplo do relatório de inventário de hardware do sistema. Se você pretende, por exemplo, ver quantos computadores ainda possuem versões antigas do sistema operacional, é possível identificá-los facilmente usando esta lista. Se você for proficiente em planilhas, poderá usar uma tabela dinâmica para obter uma contagem de computadores por sistema operacional.

Consulte este artigo para mais informações sobre o caso de uso para identificar computadores que rodam o Windows 7 e o Windows Server 2008, já que a Microsoft pretende encerrar o suporte para essas versões do Windows em janeiro de 2020.