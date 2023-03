Splashtop Nomeado como uma das 10 Melhores Soluções de Engajamento Estudantil da EdTech de 2021

Splashtop foi reconhecido pela EdTech como um dos The Top 10 Student Engagement Solutions - 2021. Temos orgulho em fornecer suporte remoto seguro, fiável e fácil de usar e soluções de acesso remoto para K-12, ensino superior, educação técnica de carreira (CTE) e muito mais.

Os nossos clientes têm navegado por desafios únicos ao longo dos últimos dois anos. Depois de enfrentarem os esforços herculeanos para implementar rapidamente a aprendizagem remota durante a pandemia, muitas escolas continuam o seu investimento em soluções de aprendizagem remota e reconhecem que soluções de aprendizagem híbridas seguras fazem parte do novo normal. De facto, um recente inquérito Splashtop descobriu que 92% dos estudantes esperam ter acesso 24/7 aos computadores do campus para continuar a aprender e 83% pensam que uma mistura de aprendizagem online e on-campus é o futuro para os estudantes.

Para satisfazer as necessidades de aprendizagem híbrida, as escolas devem ser capazes de apoiar alunos, professores e pessoal, tanto pessoalmente como remotamente. Uma solução de acesso remoto permite a aprendizagem híbrida do essencial:

Aumento do acesso aos recursos do laboratório no campus

Com a Splashtop, os alunos obtêm acesso remoto ao laboratório a dispositivos Windows e Mac poderosos. É muito simples, como se eles estivessem sentados na frente dos computadores do laboratório. Com acesso remoto fácil de usar e altamente seguro, eles podem se conectar remotamente a dispositivos de laboratório a partir de praticamente qualquer tipo de dispositivo pessoal, incluindo Chromebooks. A melhor parte? Os alunos podem ter acesso 24/7 aos recursos do laboratório, aumentando o ROI dos investimentos em infraestrutura.

"Há uma enorme vantagem que permite aos alunos usarem as aplicações de animação e design de jogos sempre que quiserem, mesmo que seja às 2 da manhã enquanto comem pizza fria nos seus quartos. O acesso mais fluido ao software de laboratório acabou por acelerar o processo para muitos dos nossos alunos". - Kathryn Bradley, Professora em Asheville High School

Assegurar o envolvimento dos professores e dos alunos em ambientes de aprendizagem remotos e híbridos

“A Splashtop cria entusiasmo; chega ao cerne daquilo que o Common Core está a pedir. Tecnologia como esta é um multiplicador de forças no ensino.” - Michael R. McCormick, Assistente do Superintendente de Serviços de Ed, Val Verde Unified School District

Infraestrutura segura

Os recursos de segurança robustos da Splashtop garantem que sua rede e seus dados estejam seguros. Nossa infraestrutura de nuvem de nível empresarial usa criptografia AES de 256 bits, é executada na AWS, Google e Oracle Clouds e tem um status de tempo de atividade disponível publicamente para todos os serviços. Tudo isso significa que nós apoiamos os padrões e regulamentos do setor, garantindo a segurança de sua equipe e alunos.

"O cumprimento FERPA é muito importante para nós, por isso é óptimo saber que o Splashtop não vai reter, manipular ou fazer nada com a informação dos alunos. Splashtop não teria passado o portão se não tivessem isso". - Nicholas Adams, o Director de Tecnologias de Informação, Lenawee Intermediate School District (LISD)

O acesso remoto Splashtop pode ajudar a resolver suas necessidades de aprendizado híbrido mais urgentes, aumentando o envolvimento dos alunos. Precisa dar capacidade ao TI para oferecer suporte remoto a qualquer dispositivo? Ou melhorar o aprendizado remoto dando aos alunos e funcionários acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos computadores e laboratórios escolares? Seja qual for o seu desafio, a Splashtop tem a solução para você.

