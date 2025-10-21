Actualizações Splashtop de Negócios e Suporte Remoto - Dez. 2017

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Splashtop New Features

Actualizações do Splashtop - dezembro de 2017

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Aqui está uma atualização sobre alguns recursos adicionados recentemente ao Splashtop Acesso Remoto e Suporte Remoto. Esperamos que os ache úteis à medida que acede remotamente ou suporta computadores durante a época natalícia.

Adicionado Recentemente ao Splashtop Remote Access e Remote Support

Reinicialização remota

(disponível em Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support)

Reinicie remotamente o PC no modo de segurança, execute uma reinicialização normal ou reinicie apenas o streamer. Agora, a partir da aplicação nativa Splashtop Business.

Na aplicação Splashtop Business, basta clicares no ícone do equipamento ao lado do computador. Depois vais ver as seguintes opções de reinício:

Cclient Reboot Interface

Mais acções de dentro da aplicação Splashtop Business

Na caixa de diálogo acima, existem outras acções que podes realizar directamente de dentro da aplicação, para te poupar uma viagem até à consola web:

  • Editar nome do computador

  • Ver e editar a tua nota pessoal para o computador

  • Ver versão streamer, endereço IP, hora da última sessão, etc.

  • Apagar computador

  • Acorda o computador

  • Limpar credenciais guardadas

  • E mais

Ver sessões de RDP

(disponível em Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support)

Ao fazeres remotos para um Servidor Windows, verás sempre primeiro a sessão da consola.

Agora, terás a opção adicional de mudar para uma das sessões RDP activas, para o caso em que precises de apoiar os utilizadores nessas sessões RDP.

A barra de ferramentas Splashtop Business mostrará um menu suspenso de sessões RDP activas, se as houver.

Splashtop interface showing connection options with two sessions

Ansioso por 2018 

Durante os próximos meses, iremos adicionar a capacidade de vários técnicos se ligarem à mesma máquina, multi-monitor a multi-monitor, uma aplicação portátil Splashtop Business, e muito mais. Veja mais do que temos planeado.

Obrigado pelo teu apoio continuado.

- A Equipa Splashtop

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anúncios

Faturação mensal para Splashtop AEM

Saiba mais
Anúncios

Atualizações de produto Splashtop 2026: resumo do primeiro semestre

Saiba mais
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anúncios

Recapitulação de Produtos de 2025: Avanços na Gestão e Segurança de Endpoints

Saiba mais
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anúncios

Plataforma Unificada da Splashtop para Operações de TI Modernas

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog