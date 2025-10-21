Actualizações Splashtop de Negócios e Suporte Remoto - Dez. 2017

Aqui está uma atualização sobre alguns recursos adicionados recentemente ao Splashtop Acesso Remoto e Suporte Remoto. Esperamos que os ache úteis à medida que acede remotamente ou suporta computadores durante a época natalícia.
Adicionado Recentemente ao Splashtop Remote Access e Remote Support
Reinicialização remota
(disponível em Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support)
Reinicie remotamente o PC no modo de segurança, execute uma reinicialização normal ou reinicie apenas o streamer. Agora, a partir da aplicação nativa Splashtop Business.
Na aplicação Splashtop Business, basta clicares no ícone do equipamento ao lado do computador. Depois vais ver as seguintes opções de reinício:
Mais acções de dentro da aplicação Splashtop Business
Na caixa de diálogo acima, existem outras acções que podes realizar directamente de dentro da aplicação, para te poupar uma viagem até à consola web:
Editar nome do computador
Ver e editar a tua nota pessoal para o computador
Ver versão streamer, endereço IP, hora da última sessão, etc.
Apagar computador
Acorda o computador
Limpar credenciais guardadas
E mais
Ver sessões de RDP
(disponível em Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support)
Ao fazeres remotos para um Servidor Windows, verás sempre primeiro a sessão da consola.
Agora, terás a opção adicional de mudar para uma das sessões RDP activas, para o caso em que precises de apoiar os utilizadores nessas sessões RDP.
A barra de ferramentas Splashtop Business mostrará um menu suspenso de sessões RDP activas, se as houver.
Ansioso por 2018
Durante os próximos meses, iremos adicionar a capacidade de vários técnicos se ligarem à mesma máquina, multi-monitor a multi-monitor, uma aplicação portátil Splashtop Business, e muito mais. Veja mais do que temos planeado.
Obrigado pelo teu apoio continuado.
- A Equipa Splashtop