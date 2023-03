Actualizações Splashtop de Negócios e Suporte Remoto - Dez. 2017

Aqui está uma actualização de algumas funcionalidades recentemente adicionadas ao Splashtop Business Access e ao Remote Support. Esperamos que os aches úteis à medida que acedes ou suportas remotamente computadores durante a época de férias.

Adicionado recentemente ao Splashtop Acesso Empresarial e Suporte Remoto

Reinicialização remota

(disponível em Splashtop Business Access e Splashtop Remote Support - Plus )

Reinicia remotamente o PC para o modo seguro, faz um reinício normal, ou reinicia apenas o streamer. Agora da aplicação nativa Splashtop Business.

Na aplicação Splashtop Business, basta clicares no ícone do equipamento ao lado do computador. Depois vais ver as seguintes opções de reinício:

Mais acções de dentro da aplicação Splashtop Business

Na caixa de diálogo acima, existem outras acções que podes realizar directamente de dentro da aplicação, para te poupar uma viagem até à consola web:

Editar nome do computador

Ver e editar a tua nota pessoal para o computador

Ver versão streamer, endereço IP, hora da última sessão, etc.

Apagar computador

Acorda o computador

Limpar credenciais guardadas

E mais

Ver sessões de RDP

(disponível em Splashtop Business Access e Splashtop Remote Support - Plus )

Ao fazeres remotos para um Servidor Windows, verás sempre primeiro a sessão da consola.

Agora, terás a opção adicional de mudar para uma das sessões RDP activas, para o caso em que precises de apoiar os utilizadores nessas sessões RDP.

A barra de ferramentas Splashtop Business mostrará um menu suspenso de sessões RDP activas, se as houver.

Ansioso por 2018

Durante os próximos meses, iremos adicionar a capacidade de vários técnicos se ligarem à mesma máquina, multi-monitor a multi-monitor, uma aplicação portátil Splashtop Business, e muito mais. Veja mais do que temos planeado.

Obrigado pelo teu apoio continuado.

- A Equipa Splashtop