Splashtop Lança Novas Capacidades Antivírus Powered by Bitdefender

CUPERTINO, Calif, 2 de fevereiro de 2023 —Splashtop, líder em soluções remotas seguras de TI que simplificam e apoiam o trabalho - em qualquer lugar, anunciou hoje o lançamento do Splashtop Antivirus alimentado pela Bitdefender. A tecnologia premiada de cibersegurança agora está disponível para vários produtos Splashtop, permitindo que os MSPs e as equipes de TI protejam da melhor forma os seus endpoints contra ameaças com o benefício de uma experiência de gestão centralizada.

A oferta mais recente eleva o compromisso da Splashtop em proteger os usuários em várias frentes, desde proteger os pontos finais até permitir o acesso remoto seguro a partir de qualquer dispositivo. O Splashtop Antivirus alimentado pela Bitdefender fornece o anti-malware, antivírus e outros poderosos recursos de segurança necessários para garantir que os endpoints de negócios de hoje estejam protegidos das ameaças cibernéticas modernas. Disponível como complemento das assinaturas da Splashtop, a funcionalidade integrada torna ainda mais simples para as organizações, desde pequenas e médias empresas a grandes empresas, consolidar as suas estratégias de TI, o gerenciamento e os seus custos com a Splashtop.

“Capacitar as empresas com segurança combinada de endpoints, acesso e suporte remotos que são fáceis de gerir é uma estratégia poderosa para simplificar o TI”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Através da nossa parceria expandida com a Bitdefender, estamos entusiasmados em oferecer uma solução de segurança de endpoint de ponta que seja ainda mais acessível agora aos nossos clientes.”

“Ransomware, ladrões de credenciais, campanhas de phishing estão se tornando cada vez mais sofisticadas e frequentes à medida que o cenário de ameaças evolui”, disse Jose Lopez, Vice-Presidente, Licenciamento de Tecnologia e Fornecedores de Serviços da Bitdefender. “Evitar ameaças de se infiltrarem em ambientes é a primeira e mais crucial medida para uma defesa cibernética forte. Temos o prazer de fazer uma parceria com a Splashtop para ajudar as empresas a proteger os seus ativos digitais através das nossas tecnologias líderes de cibersegurança.”

O Splashtop Antivirus alimentado pela Bitdefender apoia o compromisso da empresa em criar uma solução de 'painel único de vidro', onde os clientes veem tudo o que precisam diretamente no console web da Splashtop. Isso permite que os clientes melhorem os recursos de segurança ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de usar sites ou consoles adicionais para acessar soluções diferentes, aliviando a carga sobre a equipe de TI. As funcionalidades incorporadas, todas geridas no web console único da Splashtop incluem:

Verificação anti-malware: Programe verificações rápidas, execute verificações completas sob demanda e ative a varredura no acesso para proteção em tempo real contra malwares.

Segurança de Tráfego na Web: Aproveite o firewall, anti-phishing e a verificação de tráfego para bloquear tentativas de conexão não autorizadas e proteger os usuários de sites fraudulentos ou conteúdo mal-intencionado, como spyware ou vírus.

Controle Avançado de Ameaças: Monitore continuamente aplicativos e processos usando o algoritmo de pontuação heurística do Bitdefender para detectar ameaças antes que elas sejam identificadas oficialmente.

Registro de Alertas do Antivírus: Veja o estado da proteção e as ameaças registradas para cada dispositivo e seja notificado em tempo real quando uma ameaça é detectada ou bloqueada.

Verificação de Dispositivo: Evite a fuga de dados sensíveis e as infecções por malware de dispositivos USB externos e de suportes de CD/DVD.

Atribuição de Política: Personalize as políticas antivírus para computadores e grupos específicos para atender às necessidades dos diferentes clientes e organizações.

Disponibilidade

O Splashtop Antivirus alimentado pela Bitdefender está disponível agora com os produtos Splashtop Enterprise, Splashtop SOS +, Suporte RemotoSplashtop e Splashtop Business Access Pro e Legacy.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções de TI seguras que simplificam e agilizam o mundo do trabalho - em qualquer lugar. As suas soluções remotas e no local para o trabalho, aprendizagem e suporte de TI proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. A Splashtop oferece alto desempenho com qualidade de 4K a 60 fps; recursos e conformidade de segurança avançados; um aplicativo para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operacionais; e suporte global instantâneo com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo.

Sobre a Bitdefender

A Bitdefender um líder em segurança cibernética que oferece as melhores soluções de prevenção, detecção e resposta a ameaças em todo o mundo. Guardian com milhões de ambientes de consumidores, empresariais e governamentais, o Bitdefender é um dos especialistas mais confiáveis do setor para eliminar ameaças, proteger a privacidade, a identidade digital e os dados, e permitir a resiliência cibernética. Com investimentos profundos em investigação e desenvolvimento, o Bitdefender Labs descobre centenas de novas ameaças a cada minuto e valida bilhões de consultas sobre ameaças diariamente. A empresa foi pioneira em inovações inovadoras em antimalware, segurança IoT, análise comportamental e inteligência artificial e a sua tecnologia é licenciada por mais de 150 das marcas tecnológicas mais reconhecidas do mundo. Fundada em 2001, a Bitdefender tem clientes em mais de 170 países com escritórios em todo o mundo. Para mais informações, visite www.bitdefender.com.