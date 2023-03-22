Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop Adquire Foxpass para Aumentar o Portfólio de Segurança
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A Plataforma de Gestão de Acesso de Identidades Confiável Vai Expandir a Oferta de Segurança da Splashtop, Trazendo Uma Solução de Classe Empresarial aos Clientes de Pequenas e Médias Empresas e MSPs
Cupertino, Calif. — 23 de março de 2023 — Splashtop, líder em soluções de TI remotas que simplificam e protegem o mundo do trabalho de qualquer lugar, anunciou hoje que adquiriu a Foxpass, um fornecedor de soluções de acesso a servidores e redes baseadas em nuvem centradas em identidade para sistemas de TI e DevOps. A aquisição sublinha o compromisso da Splashtop com a democratização da segurança para empresas de todos os portes — especialmente pequenas e médias empresas (SMBs) e provedores de serviços gerenciados (MSPs) que são desafiados pelo custo e complexidade das soluções modernas de segurança.
A aquisição estratégica marca um passo importante para a Splashtop à medida que desenvolve a oferta de acesso remoto e segurança mais robusta do setor e permite à empresa atender às necessidades de um segmento chave do mercado interessado em aumentar as suas posturas de segurança com soluções de gerenciamento de acesso a servidores e Wi-Fi poderosas e de classe empresarial.
“Os últimos anos mudaram drasticamente a maneira como as pessoas e as organizações trabalham. À medida que as empresas continuam a adotar os benefícios do trabalho híbrido, os riscos para a cibersegurança apenas aceleraram e as SMBs tornaram-se alvos fáceis”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Vemos a gestão de identidade como uma base chave para a segurança. Existem sinergias naturais entre a Splashtop e a Foxpass que vão garantir que as empresas possam permanecer produtivas ao mesmo tempo que abordam os desafios de segurança modernos. A gestão da Foxpass construiu um conjunto de soluções de classe mundial e uma cultura de classe mundial, e estamos entusiasmados por poder levar a equipa a bordo.”
A Foxpass oferece uma solução de gestão de acesso a servidores e redes segura que se integra perfeitamente com os fornecedores de identidade populares, incluindo o Microsoft O365, Google Workspace e o Okta, enquanto a sua plataforma cloud RADIUS Server se integra com os principais fornecedores de pontos de acesso Wi-Fi e rede privada virtual (VPN), incluindo Meraki, Ruckus, Apple, Aruba, Fortinet, Ubiquiti e outros. A sua plataforma líder de mercado suporta mecanismos modernos e sem senha, para garantir que os funcionários não compartilham senhas e possam aceder apenas aos servidores e redes de que precisam e apenas quando necessário.
A marca e as linhas de produtos Foxpass permanecerão intactas e fazem parte do pacote expandido de principais soluções de TI seguras do Splashtop, permitindo que os clientes aproveitem a combinação do acesso remoto de alto desempenho e do suporte do Splashtop com a plataforma de segurança centrada na identidade escalável da Foxpass. Tanto a Foxpass como a Splashtop são compatíveis com a SOC2.
“Como líderes em acesso remoto seguro, a equipa da Splashtop está a construir algo muito impressionante”, disse Aren Sandersen, fundadora e CEO da Foxpass. “No ambiente de hoje, não podes ter acesso remoto sem segurança profundamente enraizada, e a abordagem da Splashtop — colocar a segurança no centro da solução deles — provou ser a correta. Estou entusiasmado para a equipa da Foxpass se juntar à Splashtop na sua jornada para oferecer as soluções de segurança e acesso remoto mais abrangentes da indústria.”
Como parte da aquisição, a Splashtop manterá os funcionários da Foxpass e investirá recursos significativos para acelerar o roteiro de produtos Foxpass. Centenas de clientes atuais da Foxpass, incluindo a Lyft, Segment, HackerOne e One Medical vão juntar-se à lista de mais de 250.000 clientes da Splashtop. Os termos do negócio não foram divulgados. Para mais informações, por favor visite Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar uma experiência sem latência e 8K/60 fps. A Splashtop vem com funcionalidades e conformidade de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
Sobre a Foxpass
A Foxpass é uma solução baseada em nuvem de gestão de acesso de rede e servidor centrada em identidade que se integra perfeitamente com os fornecedores de identidade populares, incluindo o Microsoft O365, o Google Workspace e o Okta. A empresa foi fundada em 2015 e tem sede em São Francisco. Foxpass.com