Usando o Revit com um desktop remoto

Use o seu próprio computador para trabalhar com o Revit de maneira totalmente remota, como se você estivesse sentado na frente do seu computador, tudo isso com a Splashtop. Experimente gratuitamente!
O Revit é um software de Modelação da Informação da Construção (BIM) usado por arquitetos, engenheiros, designers e muito outros para criar maquetes. O Revit também é muito usado em faculdades e cursos CTE para ensinar aos alunos as habilidades desta área de trabalho.
A maioria dos profissionais de negócios usam o Revit em seus computadores de escritório. Geralmente, os alunos só podem usar o Revit no laboratório de informática da sua instituição.
A pandemia da COVID-19 nos mostrou que é muito importante usar todas as ferramentas necessárias para manter seus usuários produtivos caso eles não tenham acesso ao escritório físico.
O Revit é vital para muitos profissionais e estudantes. Nesse caso, como a sua empresa ou instituição de ensino pode oferecer o Revit remotamente para seus funcionários ou alunos? Afinal, muitos dispositivos pessoais não conseguem rodar o Revit, sem contar que o licenciamento para dispositivos pessoais pode sair caro.
A boa notícia é que você pode aproveitar sua infraestrutura de TI existente (hardware e licenças de software), oferecendo aos usuários o acesso remoto aos computadores do laboratório para que eles possam usar o Revit de qualquer lugar usando qualquer outro dispositivo.
Use o Revit com o software de desktop remoto da Splashtop
A Splashtop permite que seus usuários controlem um computador remotamente através de qualquer outro dispositivo. Nessas conexões remotas, os usuários veem a tela do computador remoto no seu próprio dispositivo e podem controlá-lo em tempo real.
Os utilizadores poderão interagir com o computador remoto como se estivessem sentados em frente a ele. Eles poderão aceder a qualquer ficheiro ou aplicação no computador, incluindo o Revit, com o software de desktop remoto Splashtop.
Isso significa que seus usuários podem desfrutar de um computador completo para trabalhar no Revit, tudo isso remotamente. Eles vão usufruir de computadores muito potentes localizados no seu escritório ou no laboratório de informática da sua escola para rodar o Revit, mesmo se conectando através de um tablet, celular ou dispositivo Chromebook.
Benefícios do Desktop Remoto Splashtop para uso do Revit
Conexões remotas rápidas — A Splashtop oferece aos seus usuários conexões remotas rápidas com baixa latência e streaming 4K. Trabalhar remotamente com o Revit é muito parecido com usá-lo de maneira presencial.
Funciona com qualquer dispositivo - A Splashtop é uma ferramenta muito ampla. Os usuários podem controlar computadores Windows e Mac remotamente usando seus dispositivos Windows, Mac, Android, iOS e Chromebook. Permita que seus funcionários usem seus dispositivos pessoais e dispositivos fornecidos pela escola para usar o Revit remotamente.
Recursos de aprimoramento de produtividade — Transfira arquivos entre computadores, sessões de registro, impressão remota, Wake-on-LAN remoto, suporte a vários monitores e mais recursos na Splashtop.
Segurança Líder do Setor — A infraestrutura da Splashtop conta com proteção contra invasões 24 horas por dia, 7 dias por semana e vários recursos de segurança, incluindo autenticação de dois fatores, verificação de dispositivos, criptografia AES de 256 bits e muito mais, tudo isso visando manter seus dispositivos e dados mais seguros.
Melhor que VPN — especialmente quando executa aplicações com uso intensivo de recursos, como o Revit. As VPN também são menos seguras que o software de acesso remoto.
Experimente a Splashtop gratuitamente
A Splashtop oferece pacotes para utilizadores individuais, equipas pequenas e até organizações inteiras. Confira todo o trabalho com os pacotes caseiros e comece com a tua própria versão de teste gratuita agora para testá-lo por ti mesmo! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar a tua versão de teste grátis.
Se você está procurando por uma solução para sua instituição de ensino visando oferecer acesso remoto ao Revit e a outros aplicativos, consulte o Splashtop para laboratórios remotos.