Usando o Revit com um desktop remoto

Use o seu próprio computador para trabalhar com o Revit de maneira totalmente remota, como se você estivesse sentado na frente do seu computador, tudo isso com a Splashtop. Experimente gratuitamente!

O Revit é um software de Modelação da Informação da Construção (BIM) usado por arquitetos, engenheiros, designers e muito outros para criar maquetes. O Revit também é muito usado em faculdades e cursos CTE para ensinar aos alunos as habilidades desta área de trabalho.

A maioria dos profissionais de negócios usam o Revit em seus computadores de escritório. Geralmente, os alunos só podem usar o Revit no laboratório de informática da sua instituição.

A pandemia da COVID-19 nos mostrou que é muito importante usar todas as ferramentas necessárias para manter seus usuários produtivos caso eles não tenham acesso ao escritório físico.

O Revit é vital para muitos profissionais e estudantes. Nesse caso, como a sua empresa ou instituição de ensino pode oferecer o Revit remotamente para seus funcionários ou alunos? Afinal, muitos dispositivos pessoais não conseguem rodar o Revit, sem contar que o licenciamento para dispositivos pessoais pode sair caro.

A boa notícia é que você pode aproveitar sua infraestrutura de TI existente (hardware e licenças de software), oferecendo aos usuários o acesso remoto aos computadores do laboratório para que eles possam usar o Revit de qualquer lugar usando qualquer outro dispositivo.

Use o Revit com o software de desktop remoto da Splashtop

A Splashtop permite que seus usuários controlem um computador remotamente através de qualquer outro dispositivo. Nessas conexões remotas, os usuários veem a tela do computador remoto no seu próprio dispositivo e podem controlá-lo em tempo real.

Os usuários podem interagir com o computador remoto como se eles estivessem sentados na sua frente. Eles podem acessar qualquer arquivo ou aplicativo, incluindo o Revit.

Isso significa que seus usuários podem desfrutar de um computador completo para trabalhar no Revit, tudo isso remotamente. Eles vão usufruir de computadores muito potentes localizados no seu escritório ou no laboratório de informática da sua escola para rodar o Revit, mesmo se conectando através de um tablet, celular ou dispositivo Chromebook.

Benefícios do Desktop Remoto Splashtop para uso do Revit

Ligações Remotas Rápidas — O Splashtop oferece aos utilizadores ligações remotas rápidas com baixa latência e streaming 4K. Trabalhar remotamente com o Revit não vai ser diferente de usá-lo pessoalmente.

Funciona com qualquer dispositivo — O Splashtop funciona completamente numa plataforma cruzada. Os utilizadores podem controlar remotamente os computadores Windows e Mac a partir dos seus dispositivos Windows, Mac, Android, iOS e Chromebook. Deixe os teus empregados utilizarem os seus dispositivos pessoais e permitir que os alunos utilizem os seus próprios dispositivos ou dispositivos fornecidos pela escola para executar o Revit remotamente.

Funcionalidades de aumento da produtividade — Transferência de arquivos entre computadores, sessões de gravação, impressão remota, Wake-on-LAN remoto, suporte a vários monitores e mais recursos estão incluídos no Splashtop.

Segurança líder da indústria — A infraestrutura segura do Splashtop, a prevenção de intrusões 24 horas por dia, 7 dias por semana e vários recursos de segurança, incluindo autenticação de dois fatores, verificação de dispositivos, encriptação AES de 256 bits e muito mais mantêm os teus dispositivos e dados seguros.

Melhor que a VPN — — , especialmente ao executar aplicativos com uso intenso de recursos, como o Revit. As VPN também são menos seguras que o software de acesso remoto.

A Splashtop oferece pacotes para usuários individuais, equipes pequenas e até organizações inteiras. Confira todos os pacotes de desktop remoto para trabalho em casa e inicie a sua própria avaliação gratuita o quanto antes! Não é necessário cadastrar eu cartão de crédito para iniciar sua avaliação gratuita.

Se você está procurando por uma solução para sua instituição de ensino visando oferecer acesso remoto ao Revit e a outros aplicativos, consulte o Splashtop para laboratórios remotos.