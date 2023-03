Revisão da Semana - "Fantástico! Funciona na perfeição com o teclado Bluetooth."

5 estrelas por audiomecânicaFantástico!

Funciona na perfeição com o teclado Bluetooth.

Agora posso levar comigo o meu iPad com a caixa do teclado da Logitech na estrada e ligar-me ao meu computador no trabalho com muito poucos aborrecimentos. É o mais próximo de usar um computador de secretária que se pode ter num iPad. Existe até um ecrã em branco "" que protege as pessoas no escritório de verem o que estás a fazer enquanto estás ligado remotamente. Ainda hoje tive de fazer um trabalho sensível ao tempo que só podia ser feito a partir do meu computador do escritório, mas não consegui lá chegar... Splashtop para o salvamento! O trabalho foi feito tão rápido como se eu tivesse estado lá, e imprimi relatórios, etc. directamente para a impressora da minha assistente. Fantástico! Obrigado Splashtop! Cinco estrelas!