Revisão da Semana - "Esta é a melhor aplicação Remote Desktop para dispositivos iOS, mãos para baixo."

5 Estrelas por Go Vols Go
Melhor aplicativo RDC lá fora
Esta é a melhor aplicação de Remote Desktop para dispositivos iOS, mãos para baixo. Eu posso ver filmes no meu iPhone através do meu portátil, ou fazer qualquer coisa que precise de flash. Posso até aceder ao meu computador, ou ao da minha família (para os corrigir ou ajudar com um problema) em qualquer parte do mundo com uma velocidade incrível em comparação com os programas que utilizam o RDP. Recomendaria a qualquer um! Assim que te habituares a usar Splashtop, não há maneira de viveres sem ele. Eu sei que não posso!
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