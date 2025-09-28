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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Revisão da Semana - "Esta é a melhor aplicação Remote Desktop para dispositivos iOS, mãos para baixo."

Splashtop Team
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Atualizado
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5 Estrelas por Go Vols Go

Melhor aplicativo RDC lá fora

Esta é a melhor aplicação de Remote Desktop para dispositivos iOS, mãos para baixo. Eu posso ver filmes no meu iPhone através do meu portátil, ou fazer qualquer coisa que precise de flash. Posso até aceder ao meu computador, ou ao da minha família (para os corrigir ou ajudar com um problema) em qualquer parte do mundo com uma velocidade incrível em comparação com os programas que utilizam o RDP. Recomendaria a qualquer um! Assim que te habituares a usar Splashtop, não há maneira de viveres sem ele. Eu sei que não posso!

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