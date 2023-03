Revisão da Semana - "Excedeu as minhas expectativas sobre uma ligação 3G! Acredita em mim, também posso fazer o trabalho no meu velho iphone 3y 4."

5 estrelas por Zich-zach

5 estrelas

Todos os engenheiros de suporte devem realmente tentar isto. (Bom investimento para companhia também para os engenheiros) Agora só posso levar um iPad Mini durante as minhas semanas de espera. Excedeu as minhas expectativas numa ligação 3G! Acredita em mim, também posso fazer o trabalho no meu velho iphone 3y 4.