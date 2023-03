Estendendo as capacidades do WFH em meio ao COVID19 | Um estudo de caso Splashtop

"Talvez o que importa quando tudo está dito e feito não seja quem nos põe no chão, mas quem nos apanha.” Esta citação de Kate Dicamillo destaca o que os negócios devem estar a focar durante estes tempos desafiantes: estender uma mão útil. E é o que temos estado a fazer no Splashtop. Estamos felizes por ver que muitos dos nossos clientes também estão a fazer o mesmo. Hoje destacamos um deles: My IT Indy, uma MSP líder em Plainfield, Indiana.

Ajudando as empresas de Indiana a alcançarem resiliência estendendo as capacidades da WFH durante a crise COVID19

Ryan Grimes, presidente da My IT Indy, explica como durante a crise da COVID19, sua empresa usou o Splashtop Business Access para permitir que as pequenas empresas em Indiana continuassem fugindo da segurança de suas casas.

Ryan diz que “Quando COVID19 atingiu a comunidade de Indiana, a maioria das empresas que poderiam trabalhar em casa, fez imediatamente”.

No entanto, ele explica ainda, “enquanto muitas outras empresas tinham o potencial de se mover remotamente, eles não sabiam como fazê-lo.”

Grimes diz que para seguir em frente durante tempos difíceis, precisamos nos manter positivos, e ele acredita com confiança que sua empresa poderia ser “a calma na tempestade”.

Ele salienta ainda que "esta situação é o que é, e a forma como reagimos a ela determinará a forma como a vamos tirar dela. "

My IT Indy decidiu embarcar em uma missão: garantir que os clientes pudessem se preparar para trabalhar em casa para garantir a continuidade dos negócios.

Com muitas soluções WFH no mercado alegando ser as melhores, My IT Indy teve que gastar algum tempo avaliando várias opções. Ryan disse que sua empresa planejava estender essas capacidades sem nenhum custo. Assim, as soluções de trabalho a partir de casa precisavam ser não apenas confiáveis, mas também acessíveis.

Ao longo dos anos, a companhia de Grimes tinha usado uma variedade de ferramentas para permitir ao seu próprio pessoal trabalhar a partir de casa. Estas ferramentas ou foram compradas, integradas noutros sistemas, ou aumentaram os preços de forma irrazoável.

Quando a My IT Indy encontrou Splashtop Business Access, marcou todas as caixas para as suas necessidades:

Com um preço razoável — Os preços do Splashtop começaram apenas em €4.58 por mês - o que representa até 80% nas poupanças de outras soluções, como VPN/RDP, TeamViewer ou LogMeIn. E para fornecer alívio COVID19, Splashtop também não tinha um histórico de aumentos de preços, como outros fornecedores de acesso remoto.

Funcionado em vários dispositivos — O Splashtop pode ser utilizado em computadores portáteis, tablets, smartphones e funciona com os sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS e Android.

Seguro — O acesso remoto Splashtop veio com a verificação e proteção de dois fatores com TLS, segurança de senha de vários níveis, ecrã em branco, bloqueio automático do ecrã, tempo limite da sessão ociosa, notificação de conexão remota e muitos outros recursos que o tornam uma solução de acesso remoto segura e fiável.

Fácil de usar e implementar — Os utilizadores podem começar em 4 passos simples .