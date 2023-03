Revisão da Semana

Comentário dos clientes Splashtop em Artigo do The Wall Street Journal de 27 de Agosto

"Controlar um PC ou Mac, estilo iPad" por Walt Mossberg

Kurt McFarlane: "Tenho usado o Splashtop há mais de 2 anos e adoro-o. Continua com o bom trabalho".

Wayne Braun: "Eu também uso Splashtop e tenho há mais de 2 anos. Splashtop tem vindo a ficar melhor e mais rápido com cada actualização. Splashtop é definitivamente um produto com um preço mais competitivo. Um óptimo produto, mantém o bom trabalho e as melhorias contínuas"!