Revisão da Semana

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Comentário dos clientes Splashtop em Artigo do The Wall Street Journal de 27 de Agosto

"Controlar um PC ou Mac, estilo iPad" por Walt Mossberg

Kurt McFarlane: "Tenho usado o Splashtop há mais de 2 anos e adoro-o. Continua com o bom trabalho".

Wayne Braun: "Eu também uso Splashtop e tenho há mais de 2 anos. Splashtop tem vindo a ficar melhor e mais rápido com cada actualização. Splashtop é definitivamente um produto com um preço mais competitivo. Um óptimo produto, mantém o bom trabalho e as melhorias contínuas"!

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