Repensando o ambiente de trabalho tradicional na era da WFH

A Era da WFH > Fad ou Tendência?

Embora nós na Splashtop tenhamos sido pioneiros em software de acesso remoto para teletrabalho durante muitos anos, até há algumas semanas atrás, trabalhar a partir de casa não era a norma para nós. Só recentemente é que levámos a companhia completamente à distância. Devido à COVID19 e ao distanciamento social, estamos a assistir a uma corrida para implementar a WFH. Agora é mais importante do que nunca repensar o ambiente de trabalho para trabalhos que o permitam.

Ao contrário da crença popular e de todo o barulho nas notícias, trabalhar a partir de casa não é novidade. A tendência tem sido muito antes do advento da COVID19. E esta tendência tem sido global, por isso os trabalhadores nos Estados Unidos não são certamente os únicos que estão a fazer teletrabalho.

Um estudo de 2018 descobriu que "mais de dois terços das pessoas em todo o mundo (70%) trabalham fora do escritório pelo menos uma vez por semana, por CNBC. E, 53% trabalham pelo menos metade do tempo remotamente". De acordo com o Bureau of Labor Statistics, nos EUA, cerca de 16% da mão-de-obra, o que representa mais de 26 milhões de americanos trabalham remotamente.

Dada essa tendência inegável, por que há tanta resistência ao WFH e por que tantas empresas estavam despreparadas para isso quando a COVID19 entrou em erupção?

A Principal Resistência à WFH > A necessidade de manter o controlo

Há muito tempo, a tradição do gerente-controlador tem sido popular, com a crença de que estar presente é visto como um sinal de envolvimento dos trabalhadores.

Como você pode garantir que os funcionários estão trabalhando sem ser capaz de vê-los? Como você pode medir sua produtividade à distância?

Muitas questões e incertezas permanecem relacionadas ao conceito de WFH.

A realidade é que a maioria dos teletrabalhadores tendem a trabalhar muito mais do que aqueles que estão sentados no escritório.

No Splashtop, podemos atestar que é este o caso. Desde que nos tornámos virtuais, temos visto uma alta performance de toda a equipa. Todos dão 100%...ou mais!

Os benefícios de trabalhar em casa

Aumento da produtividade

Os teletrabalhadores evitam passar tempo a deslocar de e para o trabalho para que fiquem menos cansados e desfrutem de um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida.

Como os teletrabalhadores também estão sujeitos a menos estresse direto e a menos interrupções do que no escritório, eles geralmente têm melhor concentração e são, portanto, muito mais produtivos do que em um ambiente de escritório ocupado.

Como resultado, a maioria deles tem muito mais energia e entusiasmo para dar 100%.

Um estudo realizado pela Harvard Business Review descobriu que os teletrabalhadores trabalham o equivalente a quase um dia extra por semana em comparação com seus colegas no escritório. E um Stanford Study de dois anos mostra um impressionante aumento de produtividade do trabalho em casa.

Custos operacionais reduzidos

De acordo com PGi, a média de poupança imobiliária com teletrabalhadores a tempo inteiro é de $10,000 por empregado por ano. E mesmo as empresas que permitem aos empregados trabalharem em casa apenas alguns dias por semana podem beneficiar. Algumas destas poupanças vêm de uma redução nas baixas por doença - uma despesa que é muito elevada nos Estados Unidos: 1.800 dólares por ano e por empregado.

Maior atratividade como empregador

A revolução digital e agora a COVID19 mudaram irreversivelmente o mundo. Para as novas gerações, como a Geração Z e Millennials, o teletrabalho já não é opcional, mas um factor importante na escolha de um empregador. De acordo com uma pesquisa realizada pela Virtual Vocations, 79,5% dos milenares inquiridos disseram que o teletrabalho é o seu principal tipo de trabalho. Assim, para se manterem competitivas e continuarem a atrair os melhores talentos, as empresas terão de lidar com esta nova realidade oferecendo a opção de teletrabalho aos seus empregados.

Como configurar com êxito o trabalho a partir de casa em toda a empresa

Passo 1 - Estabelecer uma Política de Teletrabalho

- Define a quem se aplica a política. Identificar as posições e papéis que são elegíveis para teletrabalho.

- Especifica quando será permitido teletrabalho numa base regular, ocasional ou excepcional, tal como dias de teletrabalho devido a consultas médicas, acolhimento de crianças, ou qualquer outro motivo.

- Definir expectativas - Quantas horas os trabalhadores remotos têm de passar a trabalhar por dia? Certifica-te de que os seus objectivos e expectativas associadas são claros e consistentes. Se também queres que os empregados comuniquem uns com os outros quando trabalham remotamente para manter a alta produtividade, especifica isto.

- Comunicar como os empregados vão trabalhar a partir de casa - Os empregados devem levar os seus computadores de secretária para casa ou deixá-los no escritório? Existe uma ferramenta de ambiente de trabalho remoto que eles podem usar para aceder remotamente ao computador? Que aplicações os membros da equipa precisarão de usar para comunicar uns com os outros? Quaisquer que sejam as ferramentas que tenhas no lugar, certifica-te de que todos sabem como usá-las.

- Faz da segurança uma prioridade - Relembra aos empregados a importância da segurança. Lista todas as regras da tua empresa em relação à segurança de dados e dispositivos.

Uma vez que você tenha sua política em vigor, você estará pronto para começar a testá-la em um pequeno grupo de funcionários. Depois de testá-lo e refiná-lo, você pode então implementar o teletrabalho no resto da empresa. Leia mais sobre isso aqui.

Passo 2 - Prepara as 5 ferramentas WFH necessárias

Gestão de Projectos - Trello, segunda-feira.com, Frente de trabalho. Comunicação em tempo real - Slack, Skype ou Zoom. Colaboração - Google Drive, Equipas Microsoft, ou Confluence. Acompanhamento e gestão da equipa - Hubstaff, Officevibe, ou JotForm. Splashtop Remote Access - O Splashtop Business Access não só é fácil de usar, como também muito seguro e acessível. Mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo usam Splashtop. Podes começar com um teste gratuito aqui.

Passo 3 - Manter uma Atmosfera Positiva e Humana

Para uma implementação bem sucedida da WFH, é importante lembrar que, acima de tudo, o componente de pessoas é o mais importante. O maior desafio do teletrabalho é muitas vezes um escrutínio excessivo de funcionários com ferramentas de produtividade e trabalho a partir de sistemas domésticos.

Quando não vemos funcionários, muitas vezes somos tentados a examiná-los mais. Responde e-mails o tempo todo? Quanto tempo demora a fazê-lo? Há quanto tempo está logado?

Lembra-te que o mais importante é o resultado e mostra aos teus empregados que confias neles. -->Isto irá criar uma atmosfera de confiança e energia positiva.

Nossas previsões para o futuro > teletrabalho não serão mais opcionais

Já podemos ver que COVID19 causou uma explosão forçada de teletrabalho globalmente. Revolução forçada ou não, é certo que a WFH permanecerá gravada no DNA da maioria das empresas.

Acreditamos que as empresas que irão beneficiar dela são as que poderão alcançar um equilíbrio neste novo mundo de teletrabalho.