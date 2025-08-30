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Webinar On-Demand — Splashtop para Laboratórios Remotos

Splashtop Team
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Saiba como as instituições de ensino estão usando o Splashtop para Laboratórios Remotos para garantir que seus alunos e professores possam acessar os computadores dos laboratórios sem sair de casa.

Devido à pandemia da COVID-19, muitos estudantes e membros do corpo docente não conseguem acessar fisicamente os laboratórios de informática, pois estão fazendo um grande esforço para conter a propagação desta doença. Com o Splashtop para Laboratórios Remotos, as instituições acadêmicas podem oferecer aos seus alunos o acesso aos laboratórios de informática sem colocá-los em risco.

Assista ao webinar do Splashtop para Laboratórios Remotos sob demanda!

Este webinar de 45 minutos mostra como é fácil configurar o acesso remoto da Splashtop. Demonstramos como professores ou membros do corpo docente podem gerenciar perfeitamente cada usuário remoto nos computadores do campus e mostramos como os professores podem agendar sessões para seus alunos.

Deseja implantar o Splashtop para Laboratórios Remotos na sua instituição de ensino?

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