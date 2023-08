Movendo a contabilidade para a cloud: o papel do software de acesso remoto

No panorama dinâmico das finanças e da tecnologia, as práticas contabilísticas testemunharam uma evolução significativa. Longe vão os tempos em que os livros de registos e os cálculos manuais dominavam o mundo financeiro. Hoje, à medida que as empresas procuram formas mais eficientes, precisas e colaborativas de gerir as suas finanças, a mudança digital é mais aparente do que nunca. Pode-se argumentar que estamos no meio de um renascimento contábil em que a cloud é a tela e ferramentas como o Splashtop são os pincéis que pintam um futuro de acessibilidade e flexibilidade ilimitadas. Adotar esta nova era digital não é apenas acompanhar as tendências; trata-se de aproveitar ferramentas poderosas para simplificar processos e otimizar operações.

A Mudança Digital na Contabilidade

A contabilidade, muitas vezes referida como a " linguagem dos negócios, sempre " esteve na vanguarda dos avanços tecnológicos. Historicamente, o mundo financeiro estava obrigado a livros de registo em papel, com os contabilistas a inserirem dados meticulosamente à mão. Mas à medida que a tecnologia progredia, os métodos contabilísticos também. No final do século XX, surgiram aplicações autónomas, fornecendo às empresas soluções de software que simplificavam muitas das suas necessidades contabilísticas. Programas como QuickBooks, Peachtree e Microsoft Money revolucionaram a maneira como as empresas abordavam suas finanças.

No entanto, por mais transformadores que esses aplicativos tenham sido, o início do século 21 trouxe uma mudança ainda mais revolucionária: plataformas cloud . Em vez de ficar preso a um computador ou escritório específico, a contabilidade cloud permitiu que os dados fossem acessados e editados de qualquer lugar com uma conexão à Internet. Esta transição significa que as empresas poderiam ter atualizações em tempo real, vários utilizadores a colaborar simultaneamente e não mais preocupações com a perda de dados devido a falhas de hardware.

As vantagens desta mudança digital na contabilidade são abundantes. Em primeiro lugar, a velocidade é um grande benefício. Os processos automatizados, da geração de dados à geração de relatórios, reduziram drasticamente o tempo que os contabilistas gastam em tarefas repetitivas. Esta nova eficiência leva à segunda vantagem: precisão. Com cálculos automatizados e menos entradas manuais, o potencial de erros humanos diminui. E finalmente, a total conveniência da contabilidade baseada na nuvem não pode ser exagerada. Quer seja a capacidade de colaborar com colegas de todo o mundo, fornecer atualizações financeiras instantâneas às partes interessadas, ou simplesmente trabalhar a partir do conforto da casa, a contabilidade digital redefiniu a forma como os profissionais abordam o seu ofício.

Por que mover a contabilidade para a cloud

A promessa da tecnologia de cloud , com seu fascínio de acessibilidade e flexibilidade, não é apenas uma tendência passageira, mas uma mudança fundamental na forma como as empresas operam. Mas por que tantas empresas, grandes e pequenas, estão migrando para a contabilidade cloud ? As razões são tão convincentes quanto variadas.

Economia de custos: Os métodos contabilísticos tradicionais vêm com gastos gerais substanciais, principalmente centrados na aquisição e manutenção de hardware. Quando a contabilidade é movida para a cloud, esses custos se dissipam em grande parte. Em vez de grandes despesas iniciais nos servidores e da sua manutenção subsequente, as empresas podem operar num modelo de pagamento conforme você mais gerenciável. Esta mudança transforma as despesas de capital em custos operacionais previsíveis, proporcionando benefícios financeiros claros.

Colaboração em tempo real: No passado, os contabilistas encontravam-se muitas vezes a trabalhar em silos, a encaminhar documentos e a aguardar aprovações — um processo propenso a atrasos e falhas de comunicação. Com a contabilidade cloud , esse cenário muda drasticamente. Vários interessados, quer sejam contabilistas, clientes ou parceiros, podem aceder e trabalhar nos documentos simultaneamente. Esta colaboração simultânea garante que todos se mantenham alinhados e informados, simplificando as operações significativamente.

Atualizações Automáticas: Os modelos de software tradicionais colocaram desafios. Eles exigiam que os usuários mantivessem guias sobre as atualizações e as implementassem manualmente, um processo entediante na melhor das hipóteses. Em contrapartida, as plataformas cloud trazem a vantagem das atualizações automáticas. Quer seja a introdução de um novo recurso ou um patch de segurança essencial, as atualizações estão perfeitamente integradas. Isso garante que os usuários tenham sempre a melhor e mais segura versão do software sem nenhum esforço adicional da sua parte.

Backup de dados e recuperação de desastres: Os dados são inestimáveis e a sua perda pode ser catastrófica. Nas configurações tradicionais, uma falha de hardware ou um desastre podem resultar em perda significativa de dados. No entanto, a contabilidade cloud oferece uma rede de segurança robusta. Os backups regulares são a norma, distribuídos por vários servidores e até locais. No caso de problemas imprevistos, a recuperação de dados torna-se um processo simples e eficiente, minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Escalabilidade: Os negócios são dinâmicos, crescem e evoluem continuamente. Com esse crescimento vem a necessidade de mais recursos, utilizadores e funcionalidades no sistema contabilístico. plataformas cloud brilham nesse aspecto. Em vez de passar por um processo complicado para dimensionar recursos, a cloud permite que as empresas expandam ou contraiam facilmente seus recursos contábeis com base em suas necessidades atuais, tornando-a uma solução pronta para o futuro.

Em essência, mudar a contabilidade para a cloud é uma abordagem inovadora que equipa as empresas com as ferramentas necessárias para eficiência, adaptabilidade e crescimento sustentado.

A necessidade de software de acesso remoto na contabilidade cloud

Vamos mergulhar em alguns benefícios e vantagens que acompanham o uso de software de acesso remoto para contabilistas:

Acessibilidade de qualquer lugar: a contabilidade cloud , reforçada pelo software de acesso remoto, torna as ferramentas de contabilidade, o software cliente e seus computadores acessíveis quando você precisar. Os dados financeiros, as demonstrações de rendimentos e outros documentos podem ser acedidos a partir de qualquer canto do globo, garantindo que as fronteiras geográficas não impedem os processos de negócios ou a tomada de decisões.

Flexibilidade: O contabilista moderno não está acorrentado a uma secretária. Quer sejam mais produtivos em um escritório doméstico, em um café ou mesmo durante uma viagem, o software de acesso remoto na contabilidade cloud oferece a eles a liberdade de escolha. Esta flexibilidade não leva apenas a um aumento da satisfação no trabalho; muitas vezes traduz-se em maior produtividade e num melhor equilíbrio entre a vida profissional.

Continuidade dos Negócios: Todos os negócios, a dada altura, enfrentam perturbações inesperadas. Estes podem variar de falhas técnicas a desastres naturais e até crises globais como pandemias. Os sistemas contabilísticos tradicionais podem ser severamente prejudicados nesses cenários. No entanto, com o software de acesso remoto complementando a contabilidade cloud , o trabalho pode continuar inabalável. As operações financeiras podem prosseguir sem sobressaltos, garantindo que, mesmo em tempos turbulentos, a saúde financeira de uma empresa é continuamente monitorizada e gerida.

Relações com o Cliente: Na era da gratificação imediata, os clientes esperam acesso em tempo real aos seus dados e uma visão transparente da sua capacidade financeira. O software de acesso remoto na contabilidade cloud facilita isso. Em vez de atualizações periódicas ou reuniões agendadas, os clientes podem ter acesso a pedido aos seus dados financeiros. Isso não só fomenta a confiança como também permite uma tomada de decisões rápida, fortalecendo o vínculo entre as empresas e os seus clientes.

Experimente a Splashtop gratuitamente

Interessado em experimentar um software de acesso remoto para ti mesmo? Com Splashtop você será capaz de:

Aceder e controlar QuickBooks e outro software de contabilidade remotamente

Poupar dinheiro reduzindo viagens até os clientes ou adquirindo menos licenças de software

Aceda remotamente ao software e aos computadores do teu cliente conforme precisas

Impressão remota 1099s, declarações de rendimentos e outros documentos

Trabalhar produtivamente em movimento ou a partir do conforto da sua própria casa

O Splashtop é fácil de usar e oferece excelentes recursos de segurança. A segurança é crucial no tratamento dos dados financeiros. Splashtop oferece criptografia forte e autenticação de dois fatores, garantindo que os dados dos usuários estejam bem protegidos.

Embora ofereça uma gama completa de recursos, o Splashtop também é econômico. Fornece um grande valor em comparação com outras plataformas de acesso remoto em termos de preços.

Saiba mais sobre o nosso software de acesso remoto e como pode ajudar-te a agilizar os teus processos contabilísticos e melhorar a colaboração, onde quer que esteves. Inscreva-se para uma versão de teste gratuita!