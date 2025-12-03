A cibersegurança exige que os dispositivos e aplicações permaneçam completamente atualizados, o que significa que a correção é essencial. Sempre que uma nova correção ou atualização de segurança é lançada, os agentes de TI precisam garantir que cada ponto de acesso a receba e seja atualizado corretamente. No entanto, dado o lançamento constante de novas correções em aplicações e dispositivos, pode rapidamente tornar-se cansativo.
A fadiga de patches (o atraso, esgotamento e resistência causados por tarefas constantes de aplicação de patches) é um problema real para as equipas de TI. Em ambientes de trabalho remoto e híbrido, bem como em empresas com políticas de BYOD, a carga de trabalho dos patches pode tornar-se ainda mais pesada.
Então, como é que as empresas podem reduzir a fadiga das correções sem comprometer a cibersegurança? Vamos explorar como a automação de políticas em tempo real e a gestão de correções podem substituir a correção manual repetitiva, melhorando assim a eficiência e reduzindo a fadiga.
O que Causa a Fadiga de Correção nas Equipas de TI
A fadiga de correção pode ser um problema real, com múltiplas causas. Qualquer um desses fatores ou combinações deles pode contribuir para a fadiga de correção:
Grande volume de patches: Quando os agentes têm de equilibrar patches em várias versões de SO, atualizações de apps e avisos de segurança em curso, eles podem rapidamente ficar cansados.
Ferramentas lentas ou inconsistentes: Ciclos atrasados que forçam recheck-ins e retrabalho são um dreno nos recursos e na energia da TI.
Scripting manual e etapas de aprovação: Atualizar manualmente os dispositivos, um de cada vez e passo a passo, desperdiça tempo e convida ao erro humano.
Visibilidade deficiente em todos os endpoints: Sem a visibilidade adequada, as equipas de TI podem passar horas à procura de dispositivos desatualizados ou perder o rasto dos endpoints existentes.
Quando estes fatores levam à fadiga de patches, os agentes de TI podem sentir-se cansados e desmoralizados. Isto tem um efeito em cascata, afetando a postura de segurança de uma organização, a conformidade de TI e a eficiência operacional.
Por que os Métodos Tradicionais de Correção Agravam a Fadiga
Embora os métodos e ferramentas de patching mais antigos sejam concebidos para tornar a gestão de patches mais eficiente, as ferramentas erradas podem realmente piorar a fadiga de patches. Muitos deles vêm com desafios ou obstáculos adicionais que podem acrescentar trabalho extra ao processo de patching.
Por exemplo, muitas ferramentas de correção são programadas para executar em ciclos de correção agendados que exigem acompanhamento manual, então os agentes de TI têm que verificar duas vezes se as correções foram instaladas corretamente. Se demorarem muito entre ciclos, isso pode adicionar trabalho adicional se uma correção vital sair entre os ciclos, enquanto plataformas mais lentas que esperam pelas verificações também podem aumentar cargas de trabalho repetitivas.
Em ambientes com diferentes sistemas operativos, algumas ferramentas de patching podem ter dificuldades em manter todos os dispositivos atualizados, exigindo que os agentes usem múltiplas soluções de patching para cobrir todos os dispositivos. Se as soluções não suportam patching automatizado para apps de terceiros, os agentes de TI ainda precisarão garantir manualmente que cada endpoint está atualizado quando novos patches forem lançados para as apps que usam.
Ao todo, esses fatores podem aumentar ainda mais a fadiga de correção, mesmo quando usados com uma solução projetada para facilitar a correção.
Como o Splashtop AEM Elimina a Fadiga de Correção
Agora que entendemos o que causa a fadiga de patches, a próxima pergunta é: como combatê-la?
Soluções como o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) ajudam a reduzir o cansaço de correções ao automatizar o processo de atualização. Isso remove os aspetos repetitivos, demorados e exaustivos da correção, gerindo-os continuamente e em tempo real com base nas políticas de correção e automação que você define.
O Splashtop AEM inclui:
Patching em tempo real que deteta automaticamente atualizações disponíveis e as implementa em todos os endpoints sem esperar por ciclos de sincronização atrasados.
Automação personalizável, baseada em políticas com regras para a implementação de correções baseadas na gravidade, tipo de software, grupos de dispositivos e exigências de conformidade.
Patching de apps de terceiros para proteger alvos comuns de ataque, como navegadores e apps de colaboração, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de patch manualmente as aplicações nos endpoints.
Suporte multiplataforma para Windows e macOS a partir de uma única consola.
CVE-based insights que ajudam as equipas a identificar, priorizar e remediar ameaças de alto risco.
Visibilidade unificada a partir de uma única consola, reduzindo a necessidade de suposições e verificação manual.
Passo a Passo: Como Usar a Automação de Correção em Tempo Real para Reduzir a Fadiga
Então, como pode usar o Splashtop AEM para automatizar o patching e reduzir a fadiga? O Splashtop AEM é projetado para ser fácil de usar, tornando simples configurar, criar políticas e manter os seus endpoints protegidos. Basta seguir estes passos simples:
Instale o agente Splashtop AEM em todos os endpoints que deseja gerir.
Use a consola Splashtop AEM para criar políticas de patching, incluindo regras para aplicar automaticamente atualizações críticas e de alta severidade, e atribuir políticas a grupos de dispositivos.
Monitore o progresso dos patches através do painel de controlo do Splashtop AEM e ajuste as suas políticas conforme necessário.
Gerar relatórios para eliminar o acompanhamento manual e verificar a conformidade de TI durante uma auditoria.
Políticas Comuns de Automação Que Reduzem a Carga de Trabalho de TI
O Splashtop AEM dá aos admins a flexibilidade para definir políticas de automação que impõem o patching consistente em tempo real no Windows e macOS, alinhando-se com os requisitos regulamentares e internos. Os tipos comuns de política incluem:
Políticas de resposta ao zero-day: Aplicar automaticamente correções para vulnerabilidades recém-descobertas assim que estiverem disponíveis, minimizando janelas de exposição.
Priorização de CVE de alta severidade: Utilize informações baseadas em CVE para auto-priorizar patches para vulnerabilidades críticas e de alto risco.
Políticas baseadas em departamento ou grupo: Atribuir diferentes regras de patching com base no departamento, grupo de dispositivos, nível de sensibilidade ou perfil de conformidade.
Políticas de patching de aplicações de terceiros: Garanta que aplicações de terceiros suportadas, como navegadores e ferramentas de colaboração, são atualizadas automaticamente, sem scripts ou intervenção manual.
Janelas de atualização programadas: Definir janelas de manutenção para endpoints que precisam de um controlo no tempo das correções, enquanto ainda beneficiam da automação.
Regras de política baseadas em perfis de risco: Configurar comportamentos de correção personalizados com base no risco do dispositivo, impacto nos negócios ou necessidades operacionais, em vez de uma única política geral.
Benefícios de Segurança e Conformidade da Automação de Correções
Embora reduzir a fadiga de correção seja vital para a moral, produtividade e retenção de funcionários, isso também traz benefícios para a cibersegurança e conformidade de TI. Assim, ao usar a automação das correções para reduzir a fadiga e liberar tempo para os seus agentes de TI, você também está obtendo proteção adicional e melhorando a conformidade de segurança.
Primeiro, a automação de patches oferece uma proteção mais forte contra explorações ao reduzir atrasos de patch e minimizar o tempo entre o lançamento de um patch e a sua instalação. Instalar atualizações críticas imediatamente também facilita a vida dos agentes de TI, reduzindo as ameaças que terão de enfrentar.
A gestão automática de correções também ajuda as empresas a cumprir os seus requisitos regulamentares. Muitas regulamentações de segurança exigem que as empresas instalem correções de segurança e outras atualizações dentro de um prazo específico, e a correção automática com políticas personalizadas ajuda a garantir que cada dispositivo é atualizado de acordo com esses requisitos.
Com os relatórios do Splashtop AEM, as equipas de TI também podem aliviar o peso da documentação manual. O Splashtop AEM fornece trilhas de auditoria confiáveis e documentação clara, proporcionando um estado claro das correções e trilhas de auditoria que suportam estruturas como ISO 27001, PCI, SOC 2, e conformidade HIPAA.
Como a Automação Liberta as Equipas de TI para Trabalhos Mais Estratégicos
Claro, há benefícios da automação para as equipes de TI que acompanham a redução da fadiga, e não os podemos ignorar. A automação também libera tempo, para que os agentes de TI possam se concentrar em questões críticas sem dividir os seus recursos para gerir atualizações.
Automatizar a gestão de correções significa que os agentes de TI não precisam mais passar tempo em atualizações manuais repetitivas, independentemente do sistema operacional ou app de terceiros. O tempo que recuperam pode então ser usado para solução de problemas e suporte, preparação de resposta a incidentes e outras tarefas principais de TI que poderiam ter sido adiadas pela gestão de correções.
Como resultado, isso leva a uma produtividade melhorada, redução do esgotamento e menos tempo gasto em manutenção fora do horário de expediente. O trabalho de TI já pode ser cansativo e demorado, por isso o impacto positivo de eliminar tarefas manuais repetitivas na eficiência, moral e retenção de funcionários não pode ser subestimado.
Supere a Fadiga de Patching com Splashtop AEM
Não perca a sua equipa de TI para a fadiga de patching. O patching rápido não requer queimar os seus agentes; tudo que precisa é uma plataforma como o Splashtop AEM, que pode reduzir o trabalho repetitivo através de automação em tempo real.
O Splashtop AEM oferece visibilidade em tempo real sobre vulnerabilidades através de informações baseadas em CVE e ações inteligentes assistidas por IA. A sua automação de patches garante que os dispositivos permanecem atualizados e continuamente protegidos sem a necessidade de intervenção manual das equipas de TI, ajudando as organizações a manterem-se seguras e a cumprir os requisitos de conformidade enquanto libertam tempo para os agentes de TI.
O Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, endereçar questões proativamente e reduzir suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Patching automatizado para atualizações de OS e aplicações de terceiros suportadas.
Ações inteligentes assistidas por IA para uma remediação mais rápida.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Inventário e gestão de hardware e software em todos os endpoints.
Alertas e correção para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gerenciadores de tarefas e gerenciadores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para reduzir a fadiga de correção e simplificar o seu fluxo de trabalho? Experimente o Splashtop AEM hoje com um teste gratuito e experimente os benefícios da automação de correções.