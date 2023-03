P&A com a Equipa de Execução na Expansão da UE de Splashtop

Tens perguntas sobre a expansão EMEA do Splashtop? Splashtop's CEO Mark Lee, e Alexander Draaijer, o recentemente nomeado GM da EMEA, responde a algumas das questões mais comuns sobre a nossa expansão EMEA.

Mark Lee e Alexander Draaijer respondem algumas perguntas sobre a EMEA

P1: A Splashtop anunciou recentemente seus planos de expansão na União Europeia. Vamos começar com o básico. O que vocês planejam fazer nesta região?

Mark Lee: Nós vamos fazer algumas coisas. Estamos lançando uma instância local do software de acesso remoto da Splashtop no banco de dados em nuvem da AWS na Alemanha, o que inclui um banco de dados de usuários e o suporte para a moeda euro e alguns métodos de pagamento locais.

Alexander Draaijer: Nós também localizamos os produtos de software Splashtop em vários idiomas, vamos disponibilizar uma equipe de vendas e suporte multilíngue.

P2: Como esses recursos irão alterar a sua influência nesse local?

ML: Estas ações visam reduzir as barreiras entre as empresas e as pessoas da UE que pretendem utilizar as nossas soluções de acesso e suporte remoto. Aceitar o euro, assim como os métodos de pagamento locais preferidos em cada país, vão fazer com que seja muito mais fácil que os clientes da UE comprem os nossos produtos. Fornecer versões localizadas do nosso software e equipes de vendas e suporte multilíngues significam que os clientes não serão forçados a usar o inglês caso eles prefiram trabalhar usando o francês, espanhol, italiano ou alemão.

AD: Rodar o nosso software de nuvem em um centro de dados na Alemanha, juntamente com a adição de mais servidores de retransmissão locais, irá melhorar muito o desempenho do software da Splashtop, reduzindo a sua latência e permitindo taxas de frames mais altas. O banco de dados dos usuários possibilita um suporte aprimorado ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa — possuir um centro de dados em nuvem com base na Alemanha é altamente significativo, todos sabem que a Alemanha possui as políticas de privacidade de dados mais rigorosas da UE.

ML: Além disso, no caso de empresas que desejam possuir muita segurança e controle de software, também oferecemos a solução local. Tudo se resume a eliminar barreiras para que as pessoas queiram fazer negócios conosco, queremos conhecer quem são estas empresas e indivíduos.

P3: Por que focar na União Europeia e por que agora?

ML: A Splashtop está sediada no Vale do Silício, onde possuímos a nossa sede global, mas também temos uma forte presença na Ásia. Fazemos muitos negócios na China, Japão e em vários outros países, onde criamos um ecossistema robusto para apoiar os requisitos normativos para fazer negócios nesses países. No início deste ano, começamos nossa expansão na Europa contratando Alex como nosso gerente geral da EMEA e abrindo a nossa sede EMEA em Amsterdã.

AD: A Splashtop já possui clientes na Europa, mas nós sabíamos que, para servir essas empresas e indivíduos com mais confiabilidade, precisávamos de coisas como o suporte ao euro, aceitar pagamentos locais, software localizado e um centro de dados em nuvem com base na UE. Além disso, esta região foi muito atingida pela pandemia da COVID-19, logo, a demanda por soluções eficazes, seguras e acessíveis de trabalho em casa e de suporte remoto aumentou muito.

P4: Para empresas e pessoas da União Europeia interessadas em recursos de acesso ou suporte remoto, como a Splashtop pode ajudar a resolver suas necessidades?

ML: Os produtos Splashtop atingem todos os requisitos que podem ser imaginados no caso de um acesso remoto eficaz: desempenho, facilidade de uso, segurança, confiabilidade e todo o resto. No entanto, você só precisa ouvir o que nossos clientes tem a dizer, você verá que a Splashtop vai muito além do esperado. Vemos clientes de todo o mundo nos agradecendo por permitir que suas empresas continuem fechando negócios mesmo depois das restrições da COVID-19. As pessoas usam a palavra “salva-vidas” para se referir à Splashtop. Mesmo antes da pandemia, uma grande porcentagem de pessoas que testaram os nossos produtos se tornavam nossos clientes quase imediatamente.

AD: Posso dizer por experiência própria que uma das razões pelas quais eu amo trabalhar na Splashtop é a reação de 'uau' depois que alguém começa a usar nossos produtos. Há muitos anos, trabalhei para um dos maiores concorrentes da Splashtop, então eu já possuo familiaridade com os produtos de acesso remoto e suporte remoto. A principal diferença é que os produtos Splashtop são muito mais impressionantes.

Claro que o preço é apenas um factor, mas o valor financeiro do Splashtop também é bastante impressionante. Splashtop não só proporciona acesso remoto mais fácil de usar e oferece melhor desempenho do que as alternativas, como os nossos preços são até 80% inferiores aos da concorrência. E enquanto os nossos concorrentes aumentam os seus preços todos os anos, Splashtop está empenhado em manter as nossas soluções acessíveis.

P5: Como você acha que será a demanda por soluções de acesso remoto pós-COVID19?

ML: Já faz algum tempo que muitas empresas vêm considerando aplicar as estratégias de trabalho em casa e home office — talvez como uma maneira de economizar tempo, exigindo um menor deslocamento dos seus funcionários, para estimular um ambiente de trabalho mais atraente com horários flexíveis, para reduzir seu espaço físico de escritório ou até mesmo para atrair trabalhadores que estão além do seu raio geográfico local. A COVID-19 só deu um empurrãozinho neste ideia, estivessem prontos ou não. Agora, o gênio do trabalho em casa está definitivamente fora da lâmpada.

Com o trabalho em casa se tornando o novo normal, empresas de todos os tamanhos estão procurando novas ferramentas e novas maneiras de elevar a experiência do em casa para o próximo nível. A Splashtop é capaz de possibilitar esse próximo nível, todos nós estamos ansiosos para estender nossos benefícios a mais usuários em toda a União Europeia.

AD: Mark disse algo muito importante durante a minha entrevista para entrar na empresa. Eu tinha perguntado alguma coisa sobre seus objetivos para a Splashtop, especificamente sobre a EMEA. Ele disse que estava comprometido em fornecer os melhores produtos de acesso remoto da categoria pelo melhor valor possível para os usuários de todo o mundo. Ele acrescentou: “Queremos encantar nossos usuários em todo o mundo.” Independentemente de como as coisas mudaram após a COVID-19, é claro que muitas empresas já planejavam oferecer mais opções de trabalho em casa. Se você é uma empresa à procura de soluções de trabalho em casa ou home office, você não adoraria conhecer qualquer fornecedor cujo objetivo declarado é encantar você e seus funcionários?